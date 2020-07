Bergamo, la Polstrada sequestra 480 borsette e le dona alla Croce Rossa

Continua l’attività di devoluzione per scopi benefici da parte della Polizia Stradale di Bergamo ad Enti e Associazioni Onlus di materiale sequestrato e successivamente confiscato, in seguito ai controlli ordinari operati su strada dalle proprie pattuglie di Polizia al fine di prestare un piccolo aiuto tangibile a coloro che vivono più in difficoltà.

Negli scorsi mesi, durante i controlli specifici delle operazioni ad alto impatto nei confronti dei conducenti professionali per prevenire le irregolarità nel mondo dell’autotrasporto merci, sono stati sequestrati e successivamente confiscati alla conclusione dell’iter amministrativo 480 borse, valigette porta documenti e 24H nuove, nei confronti di un vettore di nazionalità cinese completamente abusivo, privo della licenza per trasporto conto terzi.

Tale sequestro è il risultato di un controllo su strada operato da una pattuglia della Polizia di Stato della Sottosezione Polizia Stradale di Seriate, lungo l’autostrada A4, al casello di Capriate, che ha accertato nei confronti dell’autotrasportatore le violazioni della normativa per il contrasto dell’abusivismo irrogando sanzioni amministrative per un totale di 7.219,00 Euro.

Nella giornata odierna si è proceduto a donare tali borse, di varie dimensioni e materiale, alla Croce Rossa di Bergamo nella persona del Presidente Maurizio Bonomi come contributo di solidarietà.