Bergamo, arriva il cinema all’aperto: 130 posti per il drive-in più grande d’Italia

Bergamo per l’estate 2020 avrà il suo cinema drive-in nel piazzale della Celadina. Si chiamerà Seat Summer Arena e regalerà ai bergamaschi uno dei simboli della cultura pop americana degli anni ‘50: il cinema gustato direttamente dalla propria auto.

Venti serate (quattro ogni settimana) a partire da mercoledì 8 luglio, per le quali gli organizzatori hanno lavorato a ogni più piccolo dettaglio: saranno messi a disposizione 130 posti auto (che faranno del cinema all’aperto bergamasco il drive-in più grande d’Italia) e uno schermo di oltre 90mq. E per non creare inquinamento acustico agli abitanti della zona, verrà data al momento dell’ingresso una frequenza (fornita da Radio NumerOne) che permetterà ad ogni partecipante di ascoltare l’audio del film direttamente con la radio della propria auto.

E per chi non ha un mezzo proprio o si vorrà presentare alla Celadina a piedi o in bicicletta verrà messa a disposizione una fila cosiddetta “premium” con sei Seat Leon prenotabili (che saranno igienizzate di volta in volta) per seguire il film da una posizione privilegiata.

La manifestazione avrà anche un aspetto benefico: al netto delle spese, l’intero incasso delle venti serate verrà devoluto all’associazione Aiuto Donna di Bergamo.

I biglietti di ogni film, al costo di 12 euro, si potranno prenotare online su seatsummerarena.it a partire da martedì 7 luglio. Gli spettacoli inizieranno sempre dopo le 21.30.

“A maggio, quando l’emergenza Covid-19 ha finalmente cominciato a rallentare, abbiamo iniziato a guardare avanti e a pensare all’estate di chi sarebbe rimasto in città. Un’estate che, solo poche settimane fa, era stata completamente svuotata – spiega l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti -. Ci sono state recapitate diverse proposte di cinema all’aperto ma, per un problema o per l’altro, tutte erano difficilmente realizzabili. Poi è arrivata questa di Sbam, sostenibile e pensata anche nel più piccolo dettaglio. Ci è piaciuta subito”.

“L’idea è quella di riproporre il mitico cinema all’aperto americano – sottolinea Filippo Madella, amministratore di Sbam, ideatore e produttore dell’iniziativa -, ma con delle differenze sostanziali: quelli che noi vogliamo proporre non sono film vecchi, già visti e rivisti, ma titoli nuovi, del momento. Vogliamo replicare in toto un vero e proprio cinema, dove non mancheranno comunque comfort e sicurezza, i due aspetti a cui abbiamo dato la precedenza quando abbiamo sviluppato questo progetto”.

“Il grazie di Aiuto Donna porta la firma anche di tutte quelle donne che aiuteremo grazie ai fondi che verranno donati con questa manifestazione – commenta Sara Modora, coordinatrice dell’associazione -. Le denunce che riceviamo, circa 300 all’anno, hanno ormai ripreso i numeri del pre-lockdown. Sostenerci, soprattutto in questo momento, è molto importante perché ci permetterà di dare un aiuto concreto a tutte quelle donne a cui cerchiamo di donare una dignità perduta”.

“Donne – continua la presidente dell’associazione Oliana Maccarini – che sono state doppiamente provate da questa emergenza sanitaria”.

A fianco di Comune di Bergamo e Sbam, per la realizzazione del progetto, c’è anche Seat Italia: “In questa manifestazione – spiega il direttore del marchio italiano Pierantonio Vianello – ci sono tanti valori che un’azienda come la nostra ritiene sempre fondamentali, per questo abbiamo deciso di sostenere economicamente e con sei auto questa bellissima iniziativa”.

Tutti i film in programma

Mercoledì 8 luglio – Piccole donne

Giovedì 9 luglio – Cetto c’è

Venerdì 10 luglio – Jumanji – The next level

Sabato 11 luglio – 1917

Mercoledì 15 luglio – Favolacce

Giovedì 16 luglio – IT

Venerdì 17 luglio – Mio fratello rincorre i dinosauri

Sabato 18 luglio – C’era una volta… a Hollywood

Mercoledì 22 luglio – Tutto il mio folle amore

Giovedì 23 luglio – Odio l’estate

Venerdì 24 luglio – Sonic

Sabato 25 luglio – Parasite

Mercoledì 29 luglio – La dea fortuna

Giovedì 30 luglio – Figli

Venerdì 31 luglio – La famiglia Addams

Sabato 1 agosto – I miserabili

Mercoledì 5 agosto – Gli anni più belli

Giovedì 6 agosto – Cena con delitto

Venerdì 7 agosto – Dolittle

Sabato 8 agosto – Joker