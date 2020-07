Si tuffa nell’Adda e non riemerge: morto annegato un 21enne di Arcene

Si è tuffato per combattere il caldo, nonostante il divieto di balneazione imposto in quella zona, e non è più riemerso. Un ragazzo di 21 anni è affogato nel pomeriggio di giovedì 2 luglio nelle acque del fiume Adda, in un tratto compreso tra Canonica e Vaprio.

Il giovane, di origine marocchina e residente ad Arcene, nella Bassa, era entrato in acqua per fare il bagno, nonostante il divieto di balneazione: dopo un tuffo, non è più riemerso. Erano le 15.30 quando si è consumata la tragedia.

Alcuni amici che erano con lui hanno subito lanciato l’allarme al 112 e dopo pochi minuti sono iniziate le ricerche, con l’aiuto anche dei sommozzatori.

Il corpo del 21enne è stato ritrovato circa un’ora dopo a sud del Comune di Vaprio d’Adda.

Sul posto i carabinieri di Cassano d’Adda e gli uomini del 118. Inizialmente era stato chiamato sul luogo della tragedia anche l’elisoccorso, ma il ragazzo, quando è stato trovato, era già privo di vita.