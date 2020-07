La vita è adesso: riscopriamo la bellezza con l’estate dopo la pandemia

Dopo mesi laceranti è arrivato il momento di assaporare di nuovo ciò che di meraviglioso la vita ci offre ogni giorno, facendo sì che l’estate ci entri nei polmoni e nei cuori, vivendo queste settimane come una sublime liberazione da tutto quello che abbiamo patito, subìto, sofferto, vissuto.

L’estate è un sentimento, un’emozione che percepiamo sulla pelle, che ci dona giornate più lunghe, più ricche, più coinvolgenti. È la stagione degli aperitivi in riva al mare, delle camicie di lino sventolanti, degli amici riscoperti; stagione di gelati che si sciolgono al sole, di bagni a mezzanotte, di panorami mozzafiato da vette e scogliere; è la stagione in cui si viaggia con treni, aerei, auto, biciclette e fantasia; stagione di innamoramenti, di primi baci, di salsedine sul viso, di passeggiate di prima mattina verso montagne così alte da abbracciare il cielo; di radio accese a tutto volume, di cuori bagnati di lacrime per una storia che sarebbe dovuta finire in modo diverso.

Non importa quanto tempo ci concedano lavoro, impegni e studio, facciamo sì che quel tempo sia valorizzato, goduto, vissuto davvero.

Non facciamoci prosciugare di energie e serenità da ciò che colora di grigio le nostre giornate. Viviamo questa stagione con la consapevolezza che sarà unica nel suo genere, perché alzarsi da terra, anche di solo qualche centimetro, dopo aver toccato il fondo, è una sensazione meravigliosa. Facciamo sì che sia un’estate indimenticabile, perché oggi, come non mai, “La vita è adesso”.