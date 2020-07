Golf Friends Tour 2020: Automha punta sullo sport

Comprendere l’importanza dello sport, per ripartire dai valori della condivisione, dall’energia, dalla certezza dei rapporti forti. Elementi importanti per Automha, azienda di Bergamo leader nel settore dell’intralogistica, che vede nel golf lo sport che meglio rappresenta una realtà in cui precisione e tecnica giocano un ruolo fondamentale. È per questo motivo che riparte il Golf Friends Tour 2020, un circuito di 9 gare presso i Circoli più belli del Nord Italia, con una finale estera. Una competizione rivolta a professionisti e amanti dello sport, sponsorizzata proprio dall’azienda bergamasca.

Dopo una prima tappa a gennaio presso il Golf Club S. Anna di Cogoleto (GE), il tour ha subito un forte rallentamento a causa della pandemia da Covid-19. Ma non appena è stato nuovamente possibile tornare sul green, Automha si è mobilitata per tornare a giocare in quei luoghi suggestivi in cui la passione per il golf si fonde con il piacere di trascorrere del tempo con gli amici.

Nella giornata di mercoledì 1° luglio si è tenuta la seconda tappa del tour presso il Barlassina Country Club di Lentate sul Seveso (MB). La competizione ha avuto luogo con formula 18 buche Stableford, due categorie, un tipo di gara a colpi molto diffuso nel mondo golfistico.

Le prossime tappe si giocheranno al Golf Club Villa d’Este (CO), Golf Club Folgaria (TN), Valtellina Golf Club (SO), Golf Colline del Gavi (AL), Circolo Golf e Tennis Rapallo (GE), Golf Club Bergamo L’Albenza (BG) e Golf Club Cavaglià (AL), in sette giornate distribuite da luglio a ottobre. La finale estera si svolgerà presso Agadir, in Marocco, a novembre 2020.

Un’iniziativa che conferma l’attenzione di Automha verso lo sport, un momento individuale di benessere e contemporaneamente un’occasione collettiva di unione e confronto. Correttezza, lealtà e agonismo, all’interno di un sistema di regole condivise: Automha riconosce nel gesto atletico e nell’impresa sportiva la sinergia perfetta tra mente, anima e corpo.

Una sana distrazione che richiede concentrazione, la stessa che ogni giorno distingue la professionalità con cui Automha si dedica al lavoro. Con la determinazione dei bergamaschi, che nel domani sanno riconoscere l’opportunità per il possibile superamento di ogni limite.