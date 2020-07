Annunciato ieri dal Centro Meteo Lombardo, il temporale è arrivato giovedì all’alba, e forte. Vediamo con Ivan Malaspina se rinfrescherà l’aria nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

L’anticiclone nord africano continuerà a insistere sul Mediterraneo ancora per giovedì, determinando una persistenza del caldo su tutta la nostra Penisola. Nella giornata di venerdì è atteso l’arrivo sulle Alpi di un fronte da ovest, che porterà rovesci e temporali sparsi anche in pianura, e che sarà seguito da correnti più fresche e dall’espansione dell’anticiclone delle Azzorre. Ci aspettiamo pertanto un nuovo generale miglioramento del tempo per il fine settimana. Le temperature subiranno una temporanea flessione venerdì e risaliranno nel week end, senza però l’arrivo del caldo afoso.

Giovedì 2 luglio 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso su tutta la regione con qualche nuvola nelle prime ore su alta Valtellina, Valcamonica e alto Garda, in dissolvimento. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, formazione di annuvolamenti sui rilievi con qualche rovescio sparso prima sulle Orobie e successivamente anche sulle Alpi. In serata qualche rovescio sparso su Alpi e Prealpi centro-orientali, poco nuvoloso in pianura, ma con tendenza a rapido peggioramento sui settori orientali. Probabile nuovo arrivo di rovesci sparsi su gran parte della pianura nel corso della notte.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.

Venerdì 3 luglio 2020

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso su tutta la regione con rovesci sparsi su Prealpi e pianura centro-orientale; tendenza a spostamento dei fenomeni verso ovest. Nel pomeriggio nubi con rovesci e temporali diffusi su Prealpi e pianura; rovesci più sparsi sulle Alpi. In serata persistono le nuvole su tutta la regione con rovesci sparsi. Probabile tendenza al miglioramento nel corso della notte.

Temperature: massime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 27 e 29 °C.

Sabato 4 luglio 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su tutta la regione con qualche nuvola in più sui settori orientali nelle prime ore; tendenza a un generale miglioramento. Nel pomeriggio poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso sui rilievi con la possibilità di qualche isolato piovasco. In serata prevalenza di bel tempo su tutta la regione.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 28 e 30 °C.