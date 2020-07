Dalmine, carico di trolley sequestrato a camionista abusivo e donato al Patronato

Ben 43 trolley nuovi di zecca. Sono quelli sequestrati dalla Polizia Stradale di Seriate ad un camionista cinese, bloccato al casello dell’autostrada A4 di Dalmine. Per l’uomo è scattata una robusta sanzione: oltre 7mila euro, in quanto abusivo e privo di ogni autorizzazione per il trasporto.

I set, composti da un trolley di grandi dimensioni, uno medio e uno piccolo, sono stati donati alla Fondazione Don Milani di Sorisole facente capo all’Opera Diocesana Patronato San Vincenzo di Bergamo con la consegna del materiale a Don Mauro e Don Dario, “come segno di vicinanza alle persone in difficoltà”, spiegano dalla Questura.