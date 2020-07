Coronavirus: a Bergamo 23 nuovi contagiati, 98 in tutta la Lombardia

“Continua il decremento del numero dei ricoverati (-36) e aumenta quello dei guariti (+188). Da segnalare inoltre che, relativamente ai 98 casi positivi, 30 fanno riferimento a test sierologici e 36 sono debolmente positivi. Per quanto riguarda i decessi, che purtroppo sono 21, va sempre sottolineato che questi aggiornamenti sono riferibili alla tempistica con cui le anagrafi comunali e gli ospedali ci comunicano tali dati”. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commentando i dati relativi a giovedì 2 luglio.

I dati di giovedì 2 luglio

– i tamponi effettuati: 9.440

totale complessivo: 1.054.415

– i nuovi casi positivi: 98 (di cui 30 a seguito di test sierologici e 36 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi: 67.610 (+188)

totale complessivo: (65.267 guariti e 2.343 dimessi)

– in terapia intensiva: 41 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 241 (-36)

– i decessi: 21

totale complessivo: 16.671

I nuovi casi per provincia

Milano 28 di cui 17 a Milano città

Bergamo 23

Brescia 9

Como 4

Cremona 5

Lecco 2

Lodi 3

Mantova 5

Monza e Brianza 2

Pavia 3

Sondrio 2

Varese 5