Che Dio ci aiuti, Temptation Island o Hawaii Five-0? La tv del 2 luglio

Per la prima serata in tv, giovedì 2 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Bruco o farfalla?” e “Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare”.

Nel primo, suor Angela si ‘scontra’ con un medico sui problemi di Eugenia. Mentre Nico e Ginevra continuano a litigare, in un momento di fragilità l’avvocato si avvicina a Maria.

Nel secondo, suor Angela indaga sul segreto di una coppia di fidanzati. Intanto, mentre Valentina riprende a suonare, Emma fa ritorno in convento.

Su Canale5 alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione di “Temptation Island”, condotto da Filippo Bisciglia. Il cast sarà composto da coppie famose e non famose che affronteranno un viaggio nei sentimenti, una separazione forzata della durata di 21 giorni durante i quali le fidanzate e i fidanzati avranno modo di confrontarsi con un gruppo di single (i tentatori) che avranno il compito di spingerli a fare una profonda riflessione circa le loro storie d’amore.

Le coppie già annunciate sono: Antonella Elia e Pietro Delle Piane; Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso; Valeria Liberati e “Ciavy” Andrea Maliokapis (lei è certa dei suoi sentimenti, lui deve capire se è innamorato davvero di lei); Annamaria e Antonio Martello (lei vuole metterlo alla prova); Andrea e Anna (lui vuole dimostrare quanto sia innamorato di lei); Sofia e Alessandro Medici (lui vuole capire se lei sia davvero la persona giusta).

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “Novantesimo Minuto – Gol Flash” e alle 21.45 il telefilm “Hawaii Five 0”. Andrà in onda l’episodio intitolato “Punti deboli”: Five-O deve inseguire un gruppo di rapinatori. Junior è costretto ad affrontare una questione delicata quando scopre qualcosa sul compagno della sua ex fidanzata.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Ogni cosa è illuminata”, condotto da Camila Raznovich.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “La casa stregata”; su Italia 1 alle 21.25 “The Fast and the Furious Tokyo Drift”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Everly”; su La5 alle 21.05 “Emilie Richards: la vendetta non paga”; su Iris alle 20.55 “The corruptor: indagine a Chinatown”; su Mediaset Extra alle 21.15 “4 padri single”; e su Italia2 alle 21.15 “Blade: trinity”.

Rai4 alle 21.20 trasmetterà la serie “Absentia”. Dopo aver trovato e ucciso il suo rapitore, Emily deve rimettere a posto ogni tassello della sua vita e ritrovare l’equilibrio mentale utile a crescere suo figlio. Ma qualcosa nella storia di Emily non torna e viene ingaggiato un detective per far chiarezza sugli eventi.

Su Rai5 alle 20.55 andrà in scena “L’Italiana in Algeri”. Festival di Salisburgo opera L’italiana in Algeri di G. Rossini. Dir. Jean-Christophe Spinosi Regia Moshe Leiser, Patrice Caurier Interpreti Cecilia Bartoli Ildar Abdrazakov Edgardo Rocha Alessandro Corbelli José Coca Loza Rebeca Olvera Rosa Bove Scene C. Fenouillat Ensemble Matheus Orchestra Philharmonia Chor Wien.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Chernobyl”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.