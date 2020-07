A Stezzano pranzo condiviso per sostenere le famiglie in difficoltà

Domenica 12 luglio il circolo Acli di Stezzano propone un pranzo condiviso in occasione della Festa dell’Apparizione della Madonna dei Campi di Stezzano.

L’iniziativa è in collaborazione con le associazioni locali a favore delle numerose famiglie stezzanesi in difficoltà a causa della pandemia. Ciascuna famiglia pranzerà nella propria casa promuovendo, nonostante la distanza, una comunità solidale.

Il pranzo prevede un menù di 10 € di cui 2 € saranno destinati al progetto “Se puoi dai, diamoci una mano”. Per soddisfare tutti i gusti i menù a disposizione saranno tre, proposti rispettivamente dai ristoranti Trattoria al Santuario, Genio 1961 e Vecchio Pozzo.

I pasti caldi saranno consegnati a partire dalle ore 12 direttamente presso i tre ristoranti dove verranno allestiti i punti di consegna nel rispetto della normativa vigente.

Solo in caso di estrema necessità è possibile la consegna a domicilio, da segnalare al momento della prenotazione.

È necessaria la prenotazione alla sede della CROCE ORO in via Caroli 19 o telefonando al numero 371 4536862 nei seguenti giorni e orari:

– lunedì dalle 10 alle 12;

– m ercoledì dalle 16 alle 18;

– v enerdì dalle 10 alle 18.