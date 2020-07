Vasco Rossi, Ncis o Chicago Fire? La tv del 1° luglio

Per la prima serata in tv, mercoledì 1° luglio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Vasco – La tempesta perfetta”. A tre anni da Modena Park, il più grande raduno rock della storia, record mondiale con oltre 225mila spettatori nell’immenso Parco Ferrari, “Vasco La Tempesta perfetta” approda su Rai1. Dal tramonto all’alba… chiara, più di 35 canzoni per oltre 3 ore di rock potente ed emozionante, adrenalina allo stato puro da rivivere in una serata evento a cura di Giorgio Verdelli per la regia di Pepsy Romanoff.

Verrà trasmessa anche un’intervista inedita a Vasco, registrata i primi di giugno a Rimini, dove si dovevano svolgere le prove del Vasco Non Stop Live Festival 2020, tour che, a causa del covid-19, è stato rinviato a giugno 2021. Il tutto è stato registrato dalle telecamere dirette da Pepsy Romanoff, nel totale rispetto delle regole di contenimento, distanziamento fisico… mascherine e indumenti idonei. E poi volti noti dello spettacolo, da Luca Zingaretti ad Anna Foglietta, da Laura Pausini a Stefano Massini, Francesco Montanari, Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi, Isabella Ferrari che si esprimono su Vasco: insieme con le storie di fan e di persone comuni raccolte da Verdelli faranno da cornice al concerto in televisione.

La voce narrante è di Vinicio Marchioni: l’attore è stato anche coprotagonista del video “Un mondo migliore”.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”. Andranno in onda due episodi dal titolo “Cloro nero” e “L’ultimo legame”. Nel primo, durante un seminario al quale sono presenti Torres e Bishop, viene ritrovato un cadavere. L’autopsia stabilisce che ad ucciderlo sono state le esalazioni di un’arma chimica bandita dalla Convenzione di Ginevra… Nel secondo, l’N.C.I.S. sta indagando su un trafficante di stupefacenti che vuole morto un tenente della Marina…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “The italian job”; su Canale5 alle 21.25 “Aenne Burda – La donna del miracolo economico”; su Rai4 alle 21.10 “Underworld – Blood Wars”; su La7D alle 21.30 “Laguna blu”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “2012: ice age”; su La5 alle 21.10 “Scusa ma ti chiamo amore”; su Iris alle 20.55 “We were soldiers – Fino all’ultimo uomo”; e su Italia2 alle 21.15 “Lupin III – Ritorno alle origini”.

Su Rai5 alle 21 andrà in scena “L’Osteria di Marechiaro” di Paisiello con la regia di Roberto De Simone e la direzione musicale di Fabio Maestri. Nel cast Elisabeth Norberg Schulz Gloria Scalchi Filippo Morace Marilena Laurenza Giuseppe Parisi Angelo Smimmo Giulio Liguori Raffaello Converso.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.15 il telefilm “Chicago Fire”; su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Il teo – Sono tornato normale” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “5 gemelle sotto un tetto”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.