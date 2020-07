Inizia luglio, il mese che da tradizione è il più caldo dell’anno. E inizia con una conferma: si boccheggia. Ivan Malaspina ci porta a scoprire se la situazione rimarrà così o cambierà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’anticiclone nord africano continuerà ad insistere sul Mediterraneo anche per oggi e domani, determinando una persistenza del caldo su tutta la nostra Penisola. La Lombardia subisce solo parzialmente l’influenza di questa struttura anticiclonica con le perturbazioni in transito a nord delle Alpi che portano un po’ di nuvole e qualche rovescio. In particolare nella giornata di oggi, mercoledì, è atteso il passaggio di qualche rovescio o temporale oltre che sui rilievi anche su alcuni settori della pianura.

Un secondo fronte è atteso per la giornata di venerdì, il cui passaggio sarà seguito da correnti più fresche e dall’espansione dell’anticiclone delle Azzorre che porteranno un nuovo miglioramento del tempo nel fine settimana.

Le temperature non subiranno grandi variazioni tra oggi e domani mentre una lieve flessione termica è attesa da venerdì.

Mercoledì 1 luglio 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso sulla bassa pianura orientale, nuvoloso sul resto della regione con nubi più compatte sulla medio/alta pianura e sulla fascia prealpina dove sono attesi dei rovesci in movimento da ovest verso est; piovaschi più isolati possibili anche sulle Alpi. Nel pomeriggio poco nuvoloso sulla bassa pianura, parzialmente nuvoloso sul resto della regione con qualche piovasco sparso su Alpi e Prealpi. In serata graduale peggioramento con nubi in arrivo su tutta la regione accompagnate da rovesci o temporali sulle Prealpi, in estensione alla media e alta pianura con il passare delle ore. Non si esclude qualche locale fenomeno di forte intensità. Fenomeni più sparsi sulle Alpi e possibile qualche piovasco anche sugli altri settori della pianura. Tendenza al miglioramento nel corso della notte.

Temperature: minime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 31 e 33 °C.

Giovedì 2 luglio 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso su tutta la regione con qualche nuvola nelle prime ore, in dissolvimento. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, formazione di annuvolamenti sui rilievi con qualche rovescio sparso prima sulle Orobie e successivamente anche sulle Alpi. In serata qualche rovescio sparso su Alpi e Prealpi, poco nuvoloso in pianura, ma con tendenza a rapido peggioramento. Probabile nuovo arrivo di rovesci sparsi su tutta la regione nel corso della notte.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.

Venerdì 3 luglio 2020

Tempo Previsto: situazione di diffusa instabilità su tutti i settori con cieli parzialmente nuvolosi accompagnati da rovesci intermittenti. Probabile tendenza al miglioramento nel corso della serata. Maggiori dettagli spazio-temporali sui fenomeni nei prossimi aggiornamenti.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 30 e 32 °C.