Pedrengo, arriva un nuovo medico di base: “Prenderà servizio dal 20 agosto”

A Pedrengo arriva un nuovo medico di base. Si tratta della dottoressa Silvia Veneziani che prenderà servizio dal 20 agosto: subentrerà alla dottoressa Rossana Miscia che al momento, causa malattia, viene sostituita da medici provvisori a rotazione.

Lo annuncia il sindaco, Simona D’Alba sulla propria pagina Facebook: “Con soddisfazione comunico che ATS ha nominato un nuovo medico di base per Pedrengo, che andrà a sostituire la dottoressa Miscia. La dottoressa Silvia Veneziani prenderà servizio dal 20 agosto. Ho già avuto il piacere di sentirla telefonicamente, di darle il benvenuto nella nostra Comunità e di rinnovare la disponibilità comunale per ogni necessità contingente il suo insediamento, così come circa un anno fa era stato fatto per la dottoressa Morlacchi. In un periodo così delicato, in cui il ruolo del medico di base è stato indispensabile, la conferma di questo servizio è per tutti noi importantissimo e ringrazio tutti i referenti ATS che in questi mesi sono stati attenti ad accogliere le nostre richieste. Al momento, causa malattia della dottoressa Miscia, si stanno alternando una serie di medici provvisori, ma ritengo necessario informare i cittadini di questa novità. Colgo l’occasione per augurare una pronta guarigione alla dottoressa Miscia, in attesa di accogliere la nuova dottoressa in ambulatorio”.