Legge contro l’omofobia: incontro online con Alessandro Zan e Laura Boldrini

Da anni si sta discutendo della necessità di una legge contro l’omofobia. Ora in parlamento l’iter per proporla è cominciato e il Tavolo contro l’omofobia del Comune di Bergamo organizza un confronto pubblico sulla proposta di legge in materia di discriminazione o violenza per motivi di genere, orientamento sessuale e identità di genere.

L’appuntamento è mercoledì 1° luglio alle 20.30 in diretta sul canale YouTube del Comune di Bergamo: interverranno il deputato Alessandro Zan (PD), primo firmatario del disegno di legge, e la deputata Laura Boldrini (PD), ex presidente della camera, che da anni fa del reato di omofobia una battaglia politica.

Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali dell’assessore alle pari opportunità del Comune di Bergamo Marzia Marchesi, mentre il moderatore sarà l’avvocato Stefano Chinotti, presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo e direttore del Centro studi europeo “Stefano Rodotà” – Rete Lenford.