“La Tua Alternativa”, esce il nuovo singolo di Filippo Cattaneo Ponzoni

Esce “La Tua Alternativa”, il secondo singolo tratto dal primo EP da solista di Filippo Cattaneo Ponzoni, giovane chitarrista, cantante e compositore bergamasco, già autore di numerosi videoclip musicali.

Dopo l’uscita di “Dimenticarmi di te” lo scorso 15 maggio, La Tua Alternativaè il titolo del secondo singolo del ventenne bergamasco Filippo Cattaneo Ponzoni, scritto e composto interamente da lui, prodotto insieme a Fabio Brignone e distribuito da Artist First.

La canzone, che sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da mercoledì 1 luglio, dà il titolo alla prima fatica del giovane chitarrista in uscita nel 2020, un EP di cinque canzoni interamente scritte e composte da Filippo.

La copertina del singolo è stata realizzata da Paolo De Francesco, noto grafico bergamasco che negli anni ha lavorato con Zucchero, Diodato, Mika, Tiziano Ferro e molti altri artisti.

“La canzone parla di un isolamento interiore che permette, per un momento, di distaccarci da ciò che accade attorno a noi – racconta Filippo – Spesso ci ritroviamo a pensare alle cose negative che ci circondano e che non lasciano modo di vedere altro. In realtà si può sempre trovare la propria alternativa in ogni cosa, basta alzare lo sguardo e guardarsi intorno, a volte si trova proprio davanti a noi e non ce ne rendiamo neanche conto”.

La canzone sarà accompagnata da un videoclip, in uscita sul suo canale ufficiale VEVO giovedì 2 luglio, diretto da Jacopo Ardolino, autore del pluripremiato cortometraggio “To Her”, regista e fotografo italiano che negli anni ha lavorato con molti artisti, come Ghemon e Mecna. Il video racconta due diversi tipi di isolamento: quello creativo che porta alla nascita della canzone e quello di chi ascoltandola si astrae, lasciandosi trasportare dalla musica. La macchina da presa utilizzata per la realizzazione del video è la Arri Alexa Mini LF, la stessa utilizzata nel film 1917, premiato con l’oscar alla miglior fotografia nel 2020. “La Tua Alternativa”, realizzato in pianosequenza, è il primo video in Italia ad essere stato girato con questa macchina da presa e vede la partecipazione, insieme a Filippo, dell’attrice Veronica Pizzi.

L’EP da cui è tratto il singolo contiene cinque canzoni che attraversano vari territori musicali inediti per come proposti nel panorama musicale italiano. I linguaggi del Pop, del Rock, del Soul e del Blues si uniscono e si intrecciano in canzoni in cui emerge chiaramente l’anima chitarristica dell’autore e la sua originalità. I cinque brani dell’EP sono interamente scritti e composti da Filippo Cattaneo Ponzoni. “Ho cercato di sperimentare – spiega il musicista – Di farmi influenzare da ciò che ascolto e dalle canzoni con cui sono cresciuto”.

Filippo Cattaneo Ponzoni nasce ad Alzano Lombardo il 10 dicembre del 1999.

Inizia a suonare la chitarra all’età di 11 anni.

Dopo varie esperienze musicali nel 2017 partecipa al rinomato Rocce Rosse Blues Festival di Arbatax, Sardegna, come più giovane artista nella storia del Festival. In questa rassegna negli anni hanno suonato artisti di fama mondiale tra cui: B.B. King, Eric Clapton, David Bowie e molti altri.

Da febbraio 2018 è il chitarrista di Ghemon. Nello stesso anno intraprende un progetto musicale da solista suonando in vari locali e festival di tutta Italia.

A marzo 2019 è uscito Season, il suo primo singolo. Un brano strumentale che evoca distese e calde suggestioni. A settembre 2019, poi, ha partecipato al Moleto Music Festival sotto la direzione artistica di Nick The Nightfly.

A novembre ha pubblicato un EP formato da due brani strumentali che prende il nome di Symphonies.

Il 10 Gennaio 2020 si è esibito sul palco di Germi, noto locale milanese fondato da Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Francesca Risi e Gianluca Segale. In questo concerto Filippo ha presentato in anteprima il suo primo EP La Tua Alternativa di 5 canzoni in italiano scritte e composte da lui.