La ruota panoramica di nuovo a Bergamo per le feste di Natale

Dopo il grande successo della prima “edizione” il Distretto Urbano del Commercio intende riproporre a Bergamo la ruota panoramica. Il presidente Michele Viscardi ha infatti pubblicato sul sito del Duc le norme per la manifestazione di interesse per l’installazione del 2020/2021con l’obiettivo di “illuminare la città durante le feste natalizie attraverso la posa di luminarie che si armonizzino in un progetto luminoso d’insieme e arricchire l’iniziativa con l’installazione di una ruota panoramica nel centro cittadino”.

Ecco le principali caratteristiche, con la precisazione che la manifestazione d’interesse dovrà pervenire dal giorno 30 giugno 2020 al giorno 10 luglio 2020 a mezzo PEC all’indirizzo: associazionebergamocentro@pec.it.

Altezza massima di 32 metri per vincolo aereoportuale.

Gli interessati dovranno produrre scheda tecnica dalla quale si evincano:

misure lineari di occupazione suolo per il posizionamento e funzionamento della struttura;

valore massimo della tensione scaricata al suolo sui punti di ancoraggio;

potenza elettrica necessaria.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DEL GESTORE/PROPONENTE

Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato;

possesso di idoneo titolo abilitativo ai sensi dell’art. 69 T.U.LL.P.S. Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante valido su tutto il territorio nazionale per l’attrazione;

possesso del codice identificativo per l’attrazione denominata ruota panoramica da installare, che deve risultare dall’atto di licenza;

assicurazione RC incorso di validità per il periodo di concessione;

collaudo annuale valido per il periodo di concessione;

avere svolto un’attività di gestione di attrazione dello spettacolo viaggiante della medesima tipologia.

DURATA DELL’INSTALLAZIONE E GESTIONE

La ruota dovrà essere funzionante dalla seconda metà di novembre 2020 alla prima metà di gennaio 2021 (date in via di definizione); l’occupazione di suolo pubblico decorrerà per il montaggio dalla settimana antecedente l’apertura dell’attrazione e fino ai giorni necessari per completare lo smontaggio della stessa a chiusura avvenuta. Il canone di concessione dell’occupazione di suolo pubblico non sarà a carico dell’aggiudicatario della manifestazione d’interesse.

MANIFESTAZIONE-DI-INTERESSE-PER-RUOTA-PANORAMICA-A-BERGAMO_2020