La canzone ‘Bergamo’ dei Pinguini introdurrà Atalanta-Napoli: “Un omaggio alla città”

Nel giro di pochi anni, la band bergamasca ha scalato le classifiche, proprio come la squadra allenata da Gasperini. “Per me sei come Bergamo, so che può farti ridere, ma migliori complimenti non ne ho” è una frase estrapolata dal testo della canzone, che spiega in breve l’attaccamento e la devozione della band alla città, vogliosa di risollevarsi spinta anche dai successi dei nerazzurri.

“La storia dell’Atalanta qui la vivono tutti, non solo i tifosi”, commenta ai microfoni di Dazn il frontman Riccardo Zanotti, che di fede calcistica è interista ma non per questo non simpatizza per la Dea. “Non esiste un bergamasco che non simpatizzi per l’Atalanta. È un po’ come il Napoli di Maradona. Se ami davvero il calcio non puoi che guardarla, abbassare le mani e dire ‘siete dei grandi e vi meritate tutto il bene possibile'”.