Fondi dopo il maltempo di inizio giugno, dalla Regione 580mila euro per sei Comuni

Ammonta a oltre 580mila euro il finanziamento che verrà concesso da Regione Lombardia, tramite l’Ufficio territoriale (Utr), a 6 Comuni della provincia di Bergamo per sette interventi di somma urgenza.

Le opere finanziate riguardano i danni occorsi al reticolo idrico locale a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito alcune località della regione agli inizi di giugno 2020. “Ci siamo attivati nel più breve tempo possibile per permettere ai Comuni colpiti di realizzare le opere più urgenti, così da riportare alla normalità la vita delle popolazioni colpite da questa ondata di maltempo – ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni -. Anche in questa occasione da parte di Regione Lombardia non è venuta meno la vicinanza ai suoi territori più fragili”.

Gli interventi

Berbenno, 98.047 euro – località Barca, dissesto idrogeologico di frana a monte della via Europa con sgombero delle residenze;

Berbenno, 74.745 euro – via Avogadro, dissesto idrogeologico che ha causato il franamento della banchina stradale e la caduta di un lampione;

Dossena, 73.922 euro – danneggiamento grave con asportazione di materiale della strada pubblica Costa Villa – lavaggio con chiusura della stessa e isolamento di 2 nuclei familiari;

Palazzago, 99.430 euro – crollo di ammassi rocciosi dal versante a monte della strada comunale di via al Borghetto;

Ponte Nossa, 100.000 euro – dissesto idrogeologico caratterizzato dallo scivolamento verso valle di materiale argilloso e detritico di elevate proporzioni;

Val Brembilla, 100.000 euro – ripristino per la frana di 500 metri cubi staccatasi dal versante sopra la strada comunala di via Croce Garateno in localita’ Costa della Valle. Isolamento

della frazione ed evacuazione di un’abitazione civile;

Valgoglio, 40.000 euro – movimento franoso in localita’ strada comunale Colarete-Novazza