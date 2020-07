Credito, webinar su come reperire liquidità per le aziende

Dopo l’emergenza Covid-19 è difficile ripartire. Il periodo di lockdown ha costretto la maggior parte delle imprese a restare chiuse con ricavi quasi azzerati e anche la riapertura ha comportato significativi investimenti per adeguarsi ai protocolli. Per questo è importante reperire la liquidità necessaria per pagare stipendi, affitti e fornitori.

Per aiutare le imprese a fare il punto sulle varie possibilità esistenti, spiegando come accedervi, Confartigianato Imprese Bergamo ha organizzato per venerdì 3 luglio alle 18.30 un webinar gratuito online, a cura del Servizio Credito, dal titolo “Credito e Covid-19. sintesi dei decreti ed opportunità per le aziende”.

Gli esperti di Confartigianato illustreranno tutte le novità introdotte dai decreti emanati durante l’emergenza, (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto “Cura Italia” e decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 cosiddetto Decreto Liquidità) facendo il punto in particolare sui finanziamenti fino a 30.000 euro con garanzia statale al 100%.

Inoltre verranno presentate altre possibilità offerte dalla partnership con il consorzio fidi “Confidi Systema!” che prevedono garanzie al 100% anche per finanziamenti di importi superiori ai 30.000 euro.

È possibile partecipare al webinar iscrivendosi qui: https://confartigianatobergamo.it/events/webinar-credito-e-covid-19-sintesi-dei-decreti-ed-opportunita-per-le-aziende-venerdi-3-luglio-ore-18-30/

Servizio Credito (tel. 035.274.386 – 334.6596886 – 335.7555243 – 366.6646217; credito@artigianibg.com).