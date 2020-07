All’ospedale di Treviglio senza coda, il prelievo si prenota con l’app

Dopo alcuni giorni di sperimentazione, parte ufficialmente questa settimana la prenotazione via app e web per chi volesse accedere immediatamente al Centro Prelievi dell’Ospedale di Treviglio-Caravaggio senza code.

“Stiamo informatizzando sempre più i nostri sistemi di prenotazione – spiega il direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest, Peter Assembergs -. Dopo l’obbligo di prenotazione telefonica per accedere al punto prelievi di via Matteotti e di Caravaggio, partiamo questa settimana con la possibilità di prenotare attraverso il portale www.prenota.zerocoda.it o la relativa app, la fascia oraria desiderata per le prestazioni erogate dal centro prelievi dell’ospedale. Chi si prenota ‘staccherà’ un biglietto virtuale con cui sarà immediatamente chiamato per l’accettazione delle impegnative e, poi, per la relativa prestazione, senza mettersi in coda e senza staccare un ulteriore biglietto dal totem posto fuori dagli ambulatori”.

Questo sistema, così come la prenotazione telefonica, va verso l’ottica di evitare doppi accessi in ospedale (per pre-accettazioni) o lunghe attese in coda prima della chiamata, evitando assembramenti.

Da martedì 30 giugno, al centro prelievi dell’ospedale di Treviglio è possibile effettuare esami ematici e consegnare materiale con accesso diretto dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 prenotandosi utilizzando il servizio ‘Zerocoda’ (www.prenota.zerocoda.it o la relativa app), che attribuirà al paziente un numero di prenotazione con il quale verrà chiamato il giorno dell’appuntamento. Il centro prelievi è posizionato al piano terra (-1), dopo il bar a sinistra, proseguire nel percorso giallo fino agli ingressi 2A (accettazione) e 2B (prelievo).

Nelle prossime settimane il sistema web/app di prenotazione si estenderà anche al centro prelievi del presidio ospedaliero di Romano di Lombardia.