Quanto basta, Tu si que vales o Chicago Fire? La tv del 30 giugno

Per la prima serata in tv, martedì 30 giugno su RaiUno alle 21.30 andrà in onda “Quanto basta”, con Vinicio Marchioni.

Arturo (Vinicio Marchioni) è uno chef talentuoso che, finito dentro per rissa, deve scontare la pena ai servizi sociali tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici dove lavora Anna (Valeria Solarino). Guido (Luigi Fedele) ha la sindrome di Asperger e una grande passione per la cucina. L’improbabile amicizia tra i due aiuterà Arturo a cambiare vita.

Canale5 alle 21.30 proporrà “Tu si que vales – Editing”, condotto da Belen Rodriguez.

Italia1 alle 21.20 il telefilm “Chicago Fire”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “Sotto controllo”: la Caserma 51 dovrà affrontare una nuova realtà e nuove difficoltà con l’intrusione di un vice commissario aggiunto che darà del filo da torcere a Wallace Boden e i suoi uomini. Gli occhi saranno quindi puntati sul Capitano Matt Casey. Gabby è andata via, il loro matrimonio è ormai appeso ad un filo… Matt non riuscirà ad essere concentrato come dovrebbe, rischiando di commettere un errore sul campo.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”. Andranno in onda due episodi dal titolo “Caccia a Semir” e “Allarme bomba”. Nel primo, Semir è in fuga dalla Polizia! Poco dopo aver litigato con l’investigatore della dogana Winter a causa di un’operazione congiunta fallita, quest’ultimo viene ucciso. Semir è il principale indiziato… Nel secondo, dopo che la sua macchina è stata fatta saltare in aria da una mina, Semir si sveglia legato ad una sedia in un posto sconosciuto…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer e sulla tv di Cairo alle 20.35 “In onda” condotto da Luca Telese e David Parenzo.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Giustizia a tutti i costi”; su Rai4 alle 21.20 “Paradise Beach dentro l’incubo”; su Rai5 alle 21.15 “The Limits of Control”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Tre uomini e una pecora”; su La5 alle 21.05 “27 volte in bianco”; su Iris alle 20.55 “La maschera di fango”; e su Italia2 alle 21.15 “Scuola di polizia 3 – Tutto da rifare”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Mai dire Gallery”; e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.