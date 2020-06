Si intravedono alcune nuvole, all’alba di martedì: Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo ci illustra cosa succederà sul fronte del tempo a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

La struttura depressionaria tra Regno Unito e Scandinavia facilita la risalita del caldo anticiclone nord africano verso il Mediterraneo, dove insisterà per diversi giorni.

La Lombardia subirà l’influenza di questa struttura anticiclonica, anche se le perturbazioni atlantiche associate alla depressione nord europea continueranno a scorrere a nord delle Alpi, portando qualche nuvola anche sulla Lombardia e qualche temporaneo rovescio sui rilievi per gran parte della settimana. Probabile estensione dei fenomeni ad alcuni settori della pianura nelle giornate di mercoledì e di venerdì.

Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di serenità del cielo e dal livello di instabilità. I valori massimi pertanto saranno generalmente compresi tra 32 e 34 gradi, senza picchi di caldo eccessivi, mentre una lieve flessione termica è attesa da venerdì.

Martedì 30 giugno 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo sulla bassa pianura, parzialmente nuvoloso sul resto della regione, con nuvole più compatte tra alta pianura e fascia prealpina. Nel pomeriggio persiste qualche nuvola sparsa associata a qualche rovescio sulle Orobie; maggiore soleggiamento sulla pianura centro-orientale. In serata condizioni di cieli poco nuvolosi in pianura e parzialmente nuvolosi sui rilievi.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 20 e 22 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.

Mercoledì 1 luglio 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso sulla bassa pianura, nuvoloso o molto nuvoloso sul resto della regione con qualche piovasco nelle prime ore su Prealpi e medio/alta pianura centro-occidentale; tendenza a un generale miglioramento. Nel pomeriggio bel tempo sulla pianura orientale, parzialmente nuvoloso sulla pianura centro-occidentale, nubi sui rilievi con rovesci o temporali in arrivo sulle Alpi e successivamente sulle Prealpi. In serata graduale peggioramento con l’estensione di rovesci e temporali prima a Varesotto e Lario e successivamente anche alla pianura centro-occidentale entro le prime ore della notte.

Temperature: minime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.

Giovedì 2 luglio 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso sulla medio/bassa pianura, parzialmente nuvoloso sul resto della regione con maggiore compattezza nuvolosa sui rilievi, ma con tendenza al miglioramento. Nel pomeriggio bel tempo in pianura, formazione di annuvolamenti sui rilievi con qualche rovescio sparso su Alpi e Orobie. In serata qualche nuvola sparsa su tutti i settori, ma probabilmente senza fenomeni.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 33 e 35 °C.