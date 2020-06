Polizia in Città Alta, il cane Bastian trova uno zaino abbandonato pieno di marijuana

Controlli straordinari del territorio, disposti dal Questore Maurizio Auriemma, della Squadra Volante del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia con l’ausilio dei Gruppo Cinofili antidroga della Guardia di Finanza lunedì sera in varie zone di Bergamo tra cui Via San Lazzaro, Stazione Ferroviaria, Autolinee, Piazzale Malpensata, Piazzale Alpini, Via Bonomelli, Via Paglia e Citta’ Alta.

Nel corso dei controlli sono state identificate circa 50 persone di cui 19 con precedenti di polizia. A un cittadino italiano è stato irrogato il Divieto di Ritorno nel capoluogo disposto dal Questore, mentre due giovani, in via Fara intersezione con Via Boccola sono stati segnalati dal cane Bastian in quanto possessori di sostanza stupefacente con il rinvenimento di alcuni grammi di marijuana e cocaina e per questo segnalati alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.

Nelle immediate vicinanze, alle spalle della “collinetta”, luogo di aggregazione giovanile, il cane Bastian ha individuato, tra la vegetazione, uno zaino abbandonato con dentro 98 grammi di marijuana confezionata in involucro di plastica, destinata allo spaccio. La sostanza è stata posto sotto sequestro e sono in corso accertamenti per risalire alla persona che si è disfatta dello zaino.