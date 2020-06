“La strage del Covid e quelle responsabilità che nessuno vuole prendersi”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che Robert Lingard, “un famigliare dei quasi 35 mila morti di coronavirus e dei circa 16 mila morti lombardi” ha inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo la sua visita domenica 28 giugno in terra Bergamasca. Lingard è anche responsabile della comunicazione del comitato ‘Noi Denunceremo’.

La lettera

Gentile Presidente,

Sin dalle origini, l’uomo è stato prigioniero della ricerca del senso. Il senso della vita, ma anche quello della morte. I lombardi, ma in modo particolare noi bergamaschi e bresciani, la morte l’hanno sentita sulla pelle.

Dal suono costante delle sirene delle ambulanze, al quotidiano rintocco funebre delle campane delle nostre chiese.

L’abbiamo anche guardata dritta negli occhi, la morte. L’abbiamo vista mentre si portava via i nostri cari senza che potessimo stargli vicino negli ultimi istanti della loro vita. Cari a cui non abbiamo potuto dare un’ ultima carezza, o stringere la mano per ancora pochi ma interminabili istanti.

Solo a Bergamo piu’ di sei mila famiglie non riescono ancora a dare un senso a quello che e’ successo. Non passa giorno senza che ognuno di loro si chieda come questa strage possa essere potuta accadere. E, come a Bergamo, anche a Brescia.

Prima che scoppiasse la pandemia stavo leggendo un libro di Hannah Arendt. Si intitola La Banalita’ del Male. Sono certo che lei lo conosca molto bene. E posso soltanto immaginare quante volte lo abbia riletto durante l’arco della sua intera vita.

Sa, io non credo nel caso. Mi piace pensare che la vita porti in se’ qualcosa di magico, in cui tutto quello che succede oggi faccia parte di un piano gia’ scritto che potremo capire solo domani. Con un po’ di sforzo, certo. Lo sforzo di connettere i punti andando a ritroso.

Quello che e’ successo a Bergamo e Brescia non puo’ certo paragonarsi all’immane tragedia narrata dalla Arendt nel suo libro. Tuttavia, se studiare la storia ha un senso allora dobbiamo imparare le lezioni che prova a insegnarci.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Credo che il processo di Gerusalemme raccontato in prosa ne’ La banalita’ del male voglia metterci in guardia da tutti quegli Eichmann che in diversi tempi ed in diverse culture vogliano sottrarsi all’assunzione della propria responsabilita’ ed a quella delle relative conseguenze.

Mi permetterei, inoltre, di suggerire il testo come caso giurisprudenziale da tenere in considerazione quando le varie procure impegnate a sviscerare le centinaia di denunce arrivate sulle loro scrivanie dovranno stabilire le responsabilita’ individuali del massacro a cui abbiamo dovuto assistere imperterriti.

Come quelli che “per legge la zona rossa spettava al Governo” o che davano l’ordine di tumulare i cadaveri senza fare le autopsie, anche Eichmann sosteneva che non gli si poteva imputare alcuna colpa, proprio perche’ lui era sia un soldato che un cittadino. Ed in quanto tale era obbligato sia ad obbedire agli ordini sia ad agire in piena conformita’ alla legge.

Come quelli che l’8 marzo scorso emanavano la delibera regionale che suggeriva agli ospedali di liberare posti trasferendo i malati nelle case di riposo senza precise linee guida, che sarebbe stato poi compito delle ATS fornire ai gestori delle RSA, i quali a loro volta avrebbero dovuto assicurarsi che quelle stesse linee guida fossero implementate… Ecco, proprio come loro, che “no, era responsabilita’ delle ATS”, “no, le case di riposo avrebbero dovuto attrezzarsi”, anche Eichmann era certo della propria innocenza. Il suo compito era quello di organizzare la logistica dei treni che partivano per Dachau, Birkenau ed Auschwitz. Erano gli altri fisicamente ad uccidere. Quelli che gestivano i campi.

Sa, io vorrei tanto che in questa vicenda non ci fossero colpevoli. Vorrei solo capire cosa e’ successo. Ma piu’ le inchieste vanno avanti, piu’ emergono nuovi elementi, piu’ mi accorgo che tante autorita’ pubbliche che hanno gestito l’emergenza avrebbero solo un motivo per evitare un eventuale processo.

Quel motivo lo ritroviamo nel profilo che Hannah Arendt traccia di Adolf Eichmann nella conclusione del suo libro: non sono stupidi, sono semplicemente senza idee. Quella lontanza dalla realta’ e quella mancanza di idee possono essere molto piu’ pericolose di tutti gli istinti malvagi che forse sono innati nell’uomo.

Cordialmente, Robert Lingard