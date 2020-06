Atb, bilancio in utile per 1,3 milioni di euro; Enrico Felli è il nuovo presidente

L’assemblea dei soci di Atb Mobilità martedì 30 giugno ha approvato il bilancio della società per l’esercizio 2019 e il bilancio consolidato di gruppo. Il bilancio di gruppo si chiude con un utile di 1,3 milioni di euro e con una variazione del patrimonio netto che passa da 71,1 milioni di euro nel 2018 a 71,4 milioni nel 2019.

In occasione dell’assemblea di martedì mattina, si è proceduto anche al rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Atb Mobilità: Enrico Felli è stato nominato come presidente, già consigliere di Atb Mobilità; Federico Pedersoli, Lucia Ruggiero, Marco Bellini, Cristina Sangaletti sono invece nuove nomine del consiglio.

Nel collegio sindacale Emilio Flores è il nuovo presidente, mentre le nuove nomine sono Maurizio Maffeis e Michela Pellicelli.

Il consiglio di amministrazione di Atb Mobilità resta in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023.

I risultati della gestione:

ATB Mobilità S.p.A

La capogruppo chiude con un risultato positivo di 1,8 milioni di euro (in utile di 19,7 mila euro nel 2018), soprattutto per effetto dei proventi derivanti da partecipazioni (3 milioni di euro) destinati alla capogruppo dalle controllate ATB Servizi S.p.A e Nuovi Trasporti Lombardi S.r.l.

La gestione caratteristica, considerando la differenza fra ricavi e costi della produzione, evidenzia un segno negativo per 1,1 milioni di euro registrando una significativa variazione rispetto al 2018 (271 mila euro).

ATB Mobilità si occupa della riscossione della tariffa, del controllo della sosta su strisce blu (oltre 2.000 posti) e della sosta dei residenti nelle aree centrali ed in Città Alta; della gestione dei parcheggi di Piazza Mercato del Fieno in Città Alta, di quello d’interscambio del Monterosso, del parcheggio della Stazione Autolinee di Bergamo e di quello nuovo all’ex Gasometro in Malpensata (312 posti auto ed il primo in città con lettura automatica della targa), realizzato insieme alla adiacente rotonda per un costo complessivo di oltre 2 milioni di euro.

La Capogruppo inoltre gestisce i permessi di sosta e transito nelle ZTL (agli sportelli dedicati in Azienda e online sul sito ATB); si occupa della manutenzione di tutti gli impianti di segnaletica stradale (verticale, orizzontale), dei semafori, dei dissuasori mobili e dei pannelli di infomobilità (40 display che indirizzano a 4.000 posti auto in struttura e 5 totem wayfiding nell’area di Piazzale Marconi); garantisce il servizio di bike sharing La BiGi (23 ciclostazioni ed oltre 150 biciclette) e le ZTL (26 impianti di videosorveglianza di cui 22 attivi per il controllo con sanzionamento); oltre alla gestione degli immobili della Stazione Autolinee e dell’Urban Center.

Infine, nel corso del 2019 è entrato a pieno regime il nuovo sistema di videosorveglianza del Comune di Bergamo fornito alla Polizia Locale, oggi costituito da una rete di 107 impianti con 222 telecamere digitali, rispetto al precedente sistema, costituito da 86 impianti analogici.

ATB Servizi S.p.A.

Il Bilancio consuntivo 2019 di ATB Servizi S.p.A., la Società del Gruppo che gestisce il servizio di trasporto pubblico nell’area urbana del Comune di Bergamo e 27 Comuni limitrofi, si chiude con un utile di circa 2 milioni di euro.

I ricavi propri del trasporto (introiti tariffari) ammontano a circa 15 milioni di euro, con un incremento percentuale del 2,05 % rispetto all’anno precedente (14,6 milioni di euro nel 2018), confermando un’ulteriore aumento dei passeggeri trasportati di oltre 2% (oltre il 10% negli ultimi 4 anni).

I ricavi da corrispettivo risultano pari a 8,5 milioni di euro (7,8 milioni di euro nel 2018), con un incremento di 9,9 punti percentuali rispetto al precedente esercizio per effetto del ripristino del finanziamento – 800 mila euro –, stanziato dal Comune di Bergamo per l’esercizio 2019.

Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A.

Il Bilancio consuntivo 2019 di TEB S.p.A., Società del Gruppo ATB – partecipata dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Bergamo – che gestisce la Linea T1 Bergamo – Albino, si chiude con un risultato negativo di 204 mila euro (in utile di 89 mila euro nel 2018), dovuto principalmente agli importanti accantonamenti effettuati al fondo manutenzioni cicliche in relazione alla necessità di prevedere interventi manutentivi straordinari del sedime tramviario.

Il risultato TEB, seppur di segno negativo, evidenzia come nel corso dell’anno la società ha operato consolidando e migliorando i risultati raggiunti nel corso dell’anno precedente, sia per quanto riguarda la produzione (nel 2019 sono stati complessivamente prodotti 536.657 tram/km) che per i passeggeri, che hanno raggiunto la soglia dei 3,82 milioni (3,75 nel 2018).

In particolare si sono registrati maggiori introiti propri (ricavi tariffari) pari a +7,13% (1,82 milioni di euro nel 2019 rispetto a 1,7 milioni nel 2018).

Nel corso del 2019 è stato finanziato il progetto di fattibilità tecnico economica della linea T2 Bergamo-Villa d’Almè, predisposto da TEB S.p.A.

Il progetto della Linea T2, che prevede un quadro economico complessivo di 178,5 milioni di euro, risulta così interamente finanziato: 125 milioni di euro (70%) da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la quota di 40 milioni di euro di cofinanziamento di Regione Lombardia; e infine l’investimento di 13,5 milioni di euro del Comune e Provincia di Bergamo e degli altri Comuni interessati dal tracciato.

La Linea T2 da Bergamo a Villa d’Almè si sviluppa per circa 11,5 Km, attraversa 5 comuni per un totale di 17 fermate, compresi i due capolinea e si stima che una volta entrata in funzione (2025) trasporterà oltre 4 milioni di passeggeri anno.

Trasporti Bergamo Sud Ovest S.p.A.

La società svolge l’attività di trasporto pubblico locale nell’ambito dell’Area Urbana di Bergamo e dell’area Sud della Provincia di Bergamo.

Il Bilancio di esercizio 2019 chiude con un utile di 298 mila euro (utile di 251 mila euro nel 2018).

In occasione dell’approvazione del Bilancio consolidato di Gruppo e del Bilancio della capogruppo ATB Mobilità sono stati illustrati anche i risultati delle società partecipate: Nuovi Trasporti Lombardi S.r.l.; Bergamo Parcheggi S.p.A.

Nuovi Trasporti Lombardi S.r.l.

Nuovi Trasporti Lombardi S.r.l. è la società costituita al 50% da ATB Mobilità e Brescia Mobilità, che detiene il 45% della società APAM Esercizio S.p.A. di Mantova, che si occupa del servizio di trasporto in tutto il territorio della Provincia di Mantova.

La società ha chiuso il Bilancio di esercizio 2019 con una perdita di 18,4 mila euro (utile di 109 mila nel 2018).

Bergamo Parcheggi S.p.A.

La società di progetto è stata costituita per la realizzazione e gestione del parcheggio multipiano in Città Alta. L’esercizio 2018 evidenzia un utile di € 214 mila (189 mila nel 2018).