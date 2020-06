All’ospedale di Treviglio nominati quattro nuovi primari

Quattro i concorsi espletati nei giorni scorsi all’Asst Bergamo Ovest: Radioterapia, Oncologia, Servizio Farmaceutico e Urologia. Per ogni concorso la commissione ha proposto al direttore generale, Peter Assembergs, una terna di candidati con le relative votazioni; il direttore ha scelto per ogni specialità, il candidato che ha totalizzato il miglior punteggio, e più precisamente:

– Radioterapia: dott.ssa Agostina De Stefani

– Oncologia: dott. Andrea Luciani

– Servizio Farmaceutico: dott. Nicola Soliveri

– Urologia: dott. Ivano Vavassori

Martedì 30 giugno la nomina ufficiale con la firma dei relativi atti deliberativi da parte del direttore Assembergs, che dichiara: “Si rinforza la struttura dirigente della nostra Asst. Sono stati, infatti, nominati quattro direttori di struttura complessa. I nuovi primari sono risultati al primo posto della terna stilata dalle commissioni d’esame: due sono già nostri dipendenti (Radioterapia e Urologia), due di provenienza esterna (Servizio Farmaceutico e Oncologia). I nuovi direttori saranno operativi a breve, così da definire le linee operative ed organizzative delle rispettive strutture per gli anni a venire”.

BREVE PROFILO DEI NUOVI DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA

RADIOTERAPIA: DOTT.SSA AGOSTINA DE STEFANI

Nata a Treviglio nel 1972, risiede a Calvenzano.

Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Brescia, si Specializza in Radioterapia Oncologica nello stesso ateneo (Istituto del Radio “Olindo Alberti”). Dopo quattro anni trascorsi agli Ospedali Civili di Brescia, nel 2008 si trasferisce a Treviglio, come Dirigente Medico dell’UOC Radioterapia dove ricopre l’incarico di Alta specializzazione locale in “Tecniche Radioterapiche IGRT”.

ONCOLOGIA: DOTT. ANDREA LUCIANI

Nato a Milano nel 1973, residente a Cerro Maggiore.

Si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano dove si specializza in Oncologia.

Nel 2012 consegue il Dottorato di ricerca in Fisiopatologia, Farmacologia, Clinica e Terapia delle Malattie Metaboliche.

Proviene dall’Oncologia Medica dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano.

SERVIZIO FARMACEUTICO: DOTT. NICOLA SOLIVERI

Nato a Bergamo nel 1961, risiede a Brignano Gera d’Adda.

Dopo la laurea in Farmacia all’Università degli Studi di Milano, si specializza in Farmacia Ospedaliera.

Proviene dall’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era responsabile della Struttura Semplice “Farmacoeconomia e Logistica”.

UROLOGIA: DOTT. IVANO VAVASSORI

Nato ad Arcene nel 1957, vive a Bergamo.

Si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano, dove ottiene la Specializzazione in Urologia.

È Dirigente Medico della nostra Urologia, dove ricopriva il ruolo di Direttore Facente Funzione.

Vanta un’esperienza decennale in campo urologico europeo nel trattamento Laser della patologia prostatica benigna, di cui è stato uno dei “pionieri” a livello nazionale.

“Auguro ai nuovi direttori – prosegue Assembergs – un futuro carico di soddisfazioni professionali ed umane che necessariamente passeranno attraverso la loro capacità di valorizzare le rispettive squadre, orientandole verso l’obiettivo comune: la cura dei pazienti, con particolare attenzione ai soggetti più fragili”.