Aeroporto Bergamo: col 1° Luglio si aggiungono tanti voli

Forte ripresa dei voli passeggeri dal 1° luglio all’Aeroporto di Bergamo. Come da programmazione, annunciata nelle scorse settimane, dopo avere riavviato le operazioni lo scorso 21 giugno ed essere arrivata a servire nella prima settimana 27 destinazioni, Ryanair ne aggiunge altre 52 coprendo il proprio network estivo, sebbene con un numero di frequenze ancora limitato.

Tornano i voli giornalieri con le destinazioni del sud Italia e con Barcellona, in attesa del graduale incremento atteso nelle settimane successive. Nella giornata del 1° luglio sono stati programmati 38 voli in partenza, 9 dei quali su rotte nazionali. Tra essi, quelli operati da Wizz Air, che ha ripreso i voli il 18 maggio, Blue Air, che dal 1° luglio riattiva il collegamento con Bacau, Air Arabia Egypt per Il Cairo. Volotea, che ha iniziato a operare il 18 giugno, prosegue la sua regolare programmazione con il collegamento verso Olbia e quelli del weekend con Lampedusa e Pantelleria.

Nel contempo, riaprono le attività di vendita retail e i servizi di somministrazione bar e ristorazione, che torneranno tutti disponibili nel fine settimana del 4 e 5 luglio.

Sul fronte dei servizi esterni all’aerostazione, sono disponibili le aree di parcheggio P1 Sosta Breve e P2 Lunga Sosta, mentre dal 21 giugno è stato ripristinato il collegamento a mezzo bus con la

stazione centrale di Milano con frequenza oraria, dalle 5 del mattino alle 1 di notte in partenza dall’aeroporto di Bergamo.