Villa d’Almè, uomo travolto da una balla di fieno: è grave

Un uomo di 77 anni è in gravi condizioni dopo essere stato travolto da una balla di fieno. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di lunedì 29 giugno a Villa d’Almè, in via Bruntino Alta.

La dinamica è ancora da chiarire. L’episodio è avvenuto all’interno di un’azienda agricola. L’uomo ferito sarebbe un parente del titolare, che si trovava in un terreno ed è stato travolto da una grossa balla di fieno.

Dopo la richiesta di soccorso al 112, sul posto sono intervenute due ambulanze e anche l’elisoccorso, e il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni.

Per chiarire la dinamica è arrivato anche il personale dell’Ats, oltre ai carabinieri.