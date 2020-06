Trescore, malore in piscina: ragazzino di 13 anni in ospedale

Ha avuto un malore mentre era in piscina il ragazzino di 13 anni soccorso nel tardo pomeriggio di lunedì a Trescore Balneario. È successo in via Canton intorno alle 18.20.

Le informazioni sull’episodio sono ancora poche. Si sa che il 13enne mentre si trovava in acqua, per fortuna non molto alta, all’improvviso si è sentito male.

Immediata è partita la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenute tre ambulanze (due da Bergamo e una da Alzano) e un mezzo dell’elisoccorso.

Dopo le prime cure sul posto, il ragazzino è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi.