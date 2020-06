Soccorso Alpino, domenica di super lavoro: quattro persone salvate in montagna

Giornata impegnativa per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Quattro gli interventi di domenica 28 giugno, in poche ore, sulle montagne bergamasche.

Il primo a Cusio, in Val Brembana, a 1338 metri di quota, per soccorrere una escursionista caduta sul sentiero verso il rifugio Benigni. Ha riportato un trauma al braccio e quindi è stata portata in ospedale con l’elicottero per accertamenti.

A Castione della Presolana allertamento per un alpinista precipitato per una decina di metri sulla via Bramani Ratti, parete Sud della Presolana. Si è fatto male a una caviglia e aveva bisogno di aiuto. Un tecnico del Cnsas si trovava già in zona e quindi è arrivato subito sul posto, per una prima assistenza. Poi è giunto l’elisoccorso, che ha recuperato l’uomo e lo ha trasportato in ospedale.

A Rovetta, in località Moescel, una ragazza è scivolata dentro una buca – una marmitta dei giganti, formazione di origine glaciale – e si è procurata alcuni traumi. Il Soccorso alpino è intervenuto con le squadre reperibili, l’intervento si è concluso con il trasporto in elicottero all’ospedale.

Nel comune di Oltre il Colle, parete Nord del Pizzo Arera, un uomo ha riportato un trauma cranico. Due tecnici sono stati imbarcati dall’elicottero di AREU (Azienda regionale emergenza urgenza). L’infortunato è stato rintracciato, valutato, recuperato e trasportato in ospedale.