Caldo eh? Nel fine settimana giugno ha mostrato il lato rovente dell’estate a Bergamo e in provincia. Ma sembra che quei cieli tersi si copriranno nei prossimi giorni, come annunci Ivan malaspina del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La formazione di un vortice depressionario sul Regno Unito convoglierà correnti più fresche sull’Europa occidentale, generando come risposta la risalita del caldo anticiclone nord africano verso il Mediterraneo. La Lombardia subirà l’influenza di questa struttura anticiclonica, anche se le perturbazioni atlantiche associate alla depressione nord europea raggiungeranno parzialmente le Alpi portando qualche nuvola anche sulla Lombardia e qualche temporaneo rovescio, specie sui rilievi, per gran parte della settimana.

Le temperature, dopo l’aumento del fine settimana, non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di serenità del cielo e dal livello di instabilità. Possibile lieve flessione del campo termico verso la fine della settimana.

Lunedì 29 giugno 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso sulle Prealpi, nuvoloso sulle Alpi con qualche rovescio su Valchiavenna, medio/alta Valtellina e alta Valcamonica. Nel pomeriggio poco nuvoloso in pianura, parzialmente nuvoloso su Alpi e Prealpi con qualche rovescio su Valtellina e Valcamonica e qualche piovasco sulle Orobie. In serata parzialmente nuvoloso sulle Alpi, prevalenza di bel tempo sul resto della regione.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 20 e 22 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.

Martedì 30 giugno 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo sulla bassa pianura, parzialmente nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio persiste qualche nuvola sparsa associata a qualche rovescio sulle Orobie. In serata condizioni di cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta la regione.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 20 e 22 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.

Mercoledì 1 luglio 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo sulla bassa pianura, parzialmente nuvoloso sul resto della regione con tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura, nubi sui rilievi con rovesci o temporali prima sulle Alpi e successivamente sulle Prealpi. In serata probabile rapida estensione di rovesci e temporali anche alla pianura con fenomeni più intensi sui rilievi e sulla fascia pedemontana centro-occidentale.

Temperature: minime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 32 e 34 °C.