Pubblicati gli esiti dei bandi territoriali 2020

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bergamasca si è riunito venerdì 26 giugno per deliberare, tra gli altri punti all’ordine del giorno, l’elenco definitivo dei progetti approvati per ricevere il finanziamento attraverso alcuni dei bandi territoriali 2020. Su 124 progetti presentati, in 78 hanno ottenuto il contributo della Fondazione per un importo totale stanziato di € 962.600.

Gli elenchi sono pubblicati sul sito www.fondazionebergamo.it.

“Il nuovo piano erogativo, rivisto a seguito della pandemia grazie alla disponibilità di Fondazione Cariplo, – afferma Enrico Fusi, vice presidente della Fondazione – ha introdotto significative novità rispetto al passato, per permetterci di sostenere al meglio le attività del Terzo Settore. Per i progetti selezionati, è stata fatta la scelta di contribuire con un finanziamento pari alla richiesta, o almeno il più possibile vicino, per rendere effettivamente realizzabili le iniziative proposte. Per determinati progetti è inoltre possibile richiedere un anticipo sul contributo deliberato in misura variabile, a seconda dei casi, tra il 50% e il 70%: un ulteriore segno concreto di supporto efficace alle azioni previste.”

I bandi socio-sanitario (1), automezzi per il sociale (2) e attività e eventi culturali (10) hanno messo a disposizione risorse per progetti legati all’emergenza Covid19: si tratta di azioni che verranno realizzate e rendicontate entro il 31 dicembre 2020, con l’obiettivo di sostenere la comunità nella ripresa dopo il lockdown. Sui 36 progetti presentati nel bando 1, rivolti a categorie fragili quali anziani, disabili, minori, famiglie, sono state finanziate 21 iniziative per un contributo pari a € 200.000. Tutti i 7 progetti presentati per l’acquisto di automezzi per il sociale sono stati approvati con una destinazione pari all’intera somma a disposizione di € 50.000. Il bando 10 sulle attività culturali ha visto una grande partecipazione, con la presentazione di 54 proposte, di cui 28 sono state accettate per contributi totali di € 241.500.

Nel bando 9, relativo alle opere di restauro di beni artistici, sono stati erogati contributi per € 171.500 a sostegno di 18 progetti su 21 presentati.

Gli ultimi due bandi deliberati in questa prima sessione sono stati il n. 7, dedicato al tema della salute mentale, con cui sono stati erogati € 149.600 a sostegno di 3 progetti su 5 presentati, e il n. 4, relativo all’area penale adulti, con il finanziamento di un solo progetto per la somma complessiva di € 150.000. In questo caso particolare, la modalità di presentazione della proposta progettuale ha visto nascere e costituirsi una rete di soggetti, operativi e finanziatori, che ha deciso di operare in stretta sinergia, non solo in questa occasione, ma come prassi di progettazione e di azione per il prossimo futuro.

La novità più rilevante rispetto agli anni passati è certamente nella percentuale di contributo erogato rispetto al costo di progetto, sempre intorno all’80%, e alla mancanza di richiesta di raccolta fondi specifica sui progetti: la situazione che abbiamo vissuto nei mesi appena trascorsi ci ha portato a concentrare la raccolta di donazioni su emergenze ampie a livello provinciale, con la costituzione della campagna #SosteniAMOBergamo, e da qui a operare la scelta, con il supporto di Fondazione Cariplo, di non richiedere ulteriori donazioni in fase di realizzazione di altri progetti.

