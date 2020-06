Gagliardini regala la maglia di Inter-Sassuolo: “Non la voglio più vedere…”

Quella palla appoggiata sulla traversa, con la porta completamente vuota, non la dimenticherà tanto facilmente Roberto Gagliardini. Del resto, sbagliare certi gol è quasi impossibile. Per questo il centrocampista bergamasco dell’Inter vuole “sbarazzarsi” al più presto della maglia indossata nel match pareggiato 3-3 con il Sassuolo.

L’ex Atalanta, dalminese classe 1994, ha annunciato con un post pubblicato sui propri social che regalerà la casacca nerazzurra indossata mercoledì 24 giugno a San Siro al commento più simpatico che riceverà su Instagram.

“Ho deciso di regalarvi la mia maglia di Inter-Sassuolo perché io… non voglio più vederla” ha scherzato Gagliardini, che ha così confermato di avere quella giusta dose di autoironia che non tutti, al suo posto, saprebbero manifestare. Il suo clamoroso errore, infatti, ha contribuito in maniera determinante al pareggio contro gli emiliani, tagliando di fatto fuori l’Inter dalla corsa scudetto (che sarebbe comunque stata molto difficile).