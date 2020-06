Fontana: “Mascherine in Lombardia fino a metà luglio, per precauzione”

In giornata il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dovrebbe comunicare ufficialmente se l’obbligo di indossare la mascherina sarà prorogato o se invece decadrà. Salvo sorprese, propenderà per la prima soluzione, come si intuisce dalle parole pubblicate sul suo profilo Facebook.

“Pulizia delle mani, distanziamento e mascherine ci stanno dando una risposta confortante, limitando il numero delle persone costrette a ricorrere ad un ricovero o peggio alla terapia intensiva – scrive Fontana -. Fa caldo, molto caldo, ma il parere dei virologi è ancora di mantenere le precauzioni anti contagio, prima fra tutte, l’uso della mascherina. Nonostante il fastidio, soprattutto con il caldo di luglio, sono dell’idea che occorra proseguire con il suo mantenimento sino al 14 luglio. Come vedete anch’io la indosso, non senza sacrificio”.