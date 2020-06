Brexit, webinar sui cambiamenti per le imprese artigiane

L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ormai è una realtà. Mentre sappiamo già che il 2020 sarà un anno di transizione, gli imprenditori si chiedono cosa li aspetterà dal 2021 quando i prodotti del Made in Italy, cibo, abbigliamento, arredamenti, macchinari e veicoli europei, di cui il Regno Unito è un grosso importatore, dovranno passare una dogana.

Gli interrogativi sono molti: cosa cambierà per chi vende prodotti nel Regno Unito? Come si dovranno comportare gli artigiani dell’area Casa per effettuare opere sul posto? Ci saranno complicazioni o facilitazioni?

Per fare il punto sulla situazione e dare risposte valide alle imprese, Confartigianato Imprese Bergamo organizza martedì 30 giugno alle 16 un webinar gratuito in collaborazione con The British Chamber of Commerce for Italy (BCCI) dal titolo “Brexit: oggi e domani”.

Le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 12 martedì 30 giugno o fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Per i dettagli e le iscrizioni, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 25 giugno:

https://confartigianatobergamo.it/events/webinar-brexit-oggi-e-domani-martedi-30-giugno-ore-16-00/

Per ulteriori informazioni sul tema è possibile contattare l’Ufficio Internazionalizzazione (tel. 035.274.284 – e-mail: internazionalizzazione@artigianibg.com).