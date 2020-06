Bloccate sulle vette della Presolana: due escursioniste recuperate nella notte

Brutta disavventura per due ragazze rimaste bloccate sulle vette della Presolana la scorsa notte.

Era da poco passata la mezzanotte quando le due giovani escursioniste milanesi, di 25 e 29 anni, hanno capito che forse era meglio lanciare l’allarme e chiamare i soccorsi: dal punto in cui erano arrivate non si riuscivano più a muovere.

La chiamata alla VI Delegazione Orobica del Cnsas è arrivata poco dopo, così i tecnici del Soccorso Alpino si sono subito messi al lavoro per recuperare le due ragazze che nel pomeriggio di domenica 28 giugno erano partite dal rifugio Città di Clusone per risalire la via Normale della Presolana, prima di decidere, una volta raggiunta la vetta, di spostarsi dalla Presolana Centrale a quella Orientale.

L’elisoccorso, decollato da Como, ha sorvolato la zona e ha verificato il punto in cui si trovavano le escursioniste. Le squadre territoriali le hanno poi raggiunte a piedi.

Verificato che le loro condizioni di salute erano buone, le due ragazze sono state accompagnate a valle.

L’intervento si è concluso all’alba di lunedì 29 giugno.