La commemorazione delle vittime bergamasche del coronavirus, in diretta su Rai 1, è stato il programma con l’ascolto più alto della prima serata di domenica 28 giugno: 12.3% di share, con una media di 2milioni 387mila spettatori.

“Ricordare significa riflettere, seriamente, con rigorosa precisione, su ciò che non ha funzionato, sulle carenze di sistema, sugli errori da evitare di ripetere”. Sono queste le parole più intense, in un breve e sobrio discorso, pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poco prima della Messa da Requiem di Donizetti davanti al cimitero monumentale di Bergamo alla presenza dei 243 sindaci della provincia, in rappresentanza dei loro cittadini, per un omaggio a quei morti che non hanno nemmeno potuto avere un funerale per l’emergenza coronavirus.

di 150 Galleria fotografica La serata del ricordo delle vittime del Covid a Bergamo









(Foto di Matteo Zanardi)