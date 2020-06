Barrow commosso dopo il gol: “Dedicato a Bergamo e alle persone che hanno sofferto”

“Il gol che ho fatto l’ho dedicato a Bergamo, come avevo promesso: ho rivolto una preghiera a tutte le persone che hanno perso i loro cari a causa del coronavirus, e anche a mia nonna che è morta questo venerdì”.

È stata una domenica speciale per Musa Barrow, dalle forti emozioni. Il giovane attaccante del Bologna ha contribuito alla vittoria contro la Sampdoria, siglando la rete dell’1 a 0. Una rete dal sapore speciale per il centravanti arrivato in prestito con obbligo di riscatto dall’Atalanta, da dedicare alla città di Bergamo, tra le più colpite dal Coronavirus e alla quale è legatissimo. Ma anche alla nonna, morta venerdì scorso.

Barrow, nella classica intervista post-partita ai microfoni di Sky, non è riuscito a trattenere la commozione .