Udinese-Atalanta, la diretta del match

Dopo la grande impresa con la Lazio, l’Atalanta torna in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese.

Gasperini lascia ancora in panchina Ilicic, non ancora al top dopo l’infortunio alla caviglia, e dà fiducia a Malinovskyi: l’ucraino agirà insieme a Gomez alle spalle di Zapata.

La nostra diretta del match:

Il primo tempo

31′- All’improvviso il pareggio dell’Udinese: gran lancio di Samir per Lasagna che prende in controtempo Djimsiti e, tutto solo davanti a Gollini, non sbaglia.

28′- Bomba di Malinovskyi da fuori, Musso si distende e para nonostante la potenza della conclusione.

16′- Dopo il gol dell’Atalanta i ritmi sono scesi.

8′- ZAPATA!! LA SBLOCCA L’ATALANTA!! Gran lancio di Gomez e splendido stop del colombiano, che poi batte Musso con un destro potente e preciso.

7′- Gomez! Sul ribaltamento di fronte Zapata appoggia all’indietro per l’argentino che si vede deviata la conclusione da una grande parata di Musso.

6′- Si prende il primo rischio l’Atalanta con Fofana che s’invola sulla sinistra e si presenta tutto solo davanti a Gollini, che respinge magnificamente la sua conclusione.

1′- Via, si parte alla Dacia Arena!

Le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Musso; Samir, Nuytinck, Ekong; Larsen, Fofana, Jajalo, Walace, Sema; Teodorczyk, Lasagna. All.: Gotti.

ATALANTA: (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All.: Gasperini.