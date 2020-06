Ecco le previsioni meteo del Centro Meteorologico Lombardo a cura di Massimo Mazzoleni.

Una debole propaggine dell’anticiclone delle Azzorre si spinge fino all’Italia e almeno fino a Martedì confinerà al settore alpino i fenomeni prodotti dai sistemi perturbati oceanici. Essi sono pilotati dal flusso umido, legato ad una profonda area depressionaria con centro sulla Scozia. Nel corso della settimana un ulteriore cedimento del campo barico sull’Italia favorirà l’estendersi dell’instabilità anche alle zone di pianura.

Domenica 28 giugno 2020

Tempo Previsto: Dapprima su Valtellina e fascia prealpina in parte nuvoloso con moderata attività di cumuli; dal meriggio nuvolosità variabile: intervalli di sole alternati a brevi rovesci e qualche colpo di tuono su Verbano, Alto Varesotto, Alto Lario, Valli Orobiche, Valle Camonica, Valchiavenna e Valtellina; su pianura ed Oltrepò Pavese per tutto il giorno poco nuvoloso con modesto sviluppo di cumuli e passaggio di nubi in altitudine.

Temperature: Minime in pianura stazionarie: comprese tra 17-20°C, fino a 22°C nei grossi centri urbani.

Massime in pianura stazionarie o in lieve aumento: comprese tra 30/34°C.

Venti: al piano: fino all’alba brezze deboli dal settore NW; dalla mattinata fino a sera dapprima brezze per lo più deboli da SSW, poi a tratti sostenute da WSW.

A 1500m vento debole-moderato da SSW con raffiche fino a 25-30 Km/h.

A 3000m vento debole-moderato da WSW con raffiche fino a 30-35 Km/h.

Lunedì 29 giugno 2020

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su Alpi e Prealpi nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci o temporali isolati in particolare su Valchiavenna, Valtellina e Alto Varesotto, più rari su Alto Lario e Valli Orobiche; altrove poco nuvoloso o in parte nuvoloso e in generale asciutto. Dal meriggio su Valchiavenna, alta Valtellina, Orobie e Valle Camonica nuvolosità variabile con ultimi rovesci o colpi di tuono; su Varesotto, Comasco, fascia Padana e dal tramonto su tutta la regione poco nuvoloso o in parte nuvoloso.

Temperature: Minime in pianura stazionarie: comprese tra 17-20°C, fino a 22-23°C nei grossi centri urbani.

Massime in pianura stazionarie o in lieve flessione: comprese tra 29/33°C.

Venti: al piano: per tutto il giorno brezze tra deboli e sostenute dal settore OVEST.

A 1500m fino al primo pomeriggio vento moderato da WSW (raffiche fino a 40 Km/h), in indebolimento e rotazione serale a NW.

A 3000m fino al primo pomeriggio vento moderato-forte da SW (raffiche fino a 60 Km/h), in indebolimento e rotazione serale a NW.

Martedì 30 giugno 2020

Tempo Previsto: Fino a tardo mattino su Valchiavenna, Varesotto e Comasco in parte nuvoloso, ma asciutto. Altrove sereno o poco nuvoloso. Dal meriggio su alto Lario, alta Valtellina, Valli Orobiche e Valle Camonica nuvoloso con rovesci isolati e qualche colpo di tuono; sul resto della regione poco nuvoloso.

Temperature: Minime in pianura in lieve flessione: comprese tra 16-19°C, fino a 21°C nei grossi centri urbani.

Massime in pianura stazionarie o in lieve flessione: comprese tra 28/32°C.

Venti: al piano: fino al primo pomeriggio brezze tra deboli e sostenute dal settore EST, in seguito brezze per lo più deboli da WSW.

A 1500m vento per lo più debole dal settore SUD, in intensificazione a partire dalla serata.

A 3000m vento debole-moderato dal settore OVEST.