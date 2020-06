Mattarella a Bergamo, Le Fidéle o Rosy Abate? La tv del 28 giugno

Per la prima serata in tv, domenica 28 giugno RaiUno alle 20.35 trasmetterà in diretta dinanzi al Cimitero Monumentale di Bergamo l’esecuzione della Messa da Requiem di Gaetano Donizetti in omaggio alle vittime della pandemia. Parteciperà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La trasmissione è a cura del TG1 Telecronaca di Nadia Zicoschi.

Su RaiDue alle 21.05 andrà in onda il telefilm “Fbi”. Verranno proposti tre episodi dal titolo “Questa terra è la tua terra”, “Compromissione” e “La fede dell’armiere”. Nel primo, gli agenti Bell e Zidan lavorano alle indagini sul rapimento di uno scienziato russo, coinvolto, in passato, nella produzione di armi chimiche… Nel secondo, un testimone del Programma di Protezione viene ucciso in un agguato. Poco dopo, un’altra testimone e suo marito vengono trovati morti… Nel terzo, un noto trafficante d’armi pentito che collabora con l’F.B.I. viene ucciso. Ricordandolo fisicamente, Omar assume la sua identità in un’operazione sotto copertura…

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la replica della fiction “Rosy Abate – Seconda stagione”. Sono passati sei anni da quando Rosy ha iniziato a pagare i suoi debiti con la giustizia. Trascorso il tempo necessario per riscattare quel che ha combinato in passato, per lei può iniziare una nuova vita. Nel frattempo Leonardo è cresciuto e quando sua mamma può riabbracciarlo è ormai adolescente. Quando Rosy Abate ritrova Leonardino, scopre in lui una persona diversa da quella che aveva lasciato. Infatti, da bambino innocente di un tempo è diventato un adolescente problematico, tormentato e inquieto.

Rosy è una donna libera e raggiunge il figlio teenager in quel di Napoli che – da qualche anno a questa parte – è diventata la sua casa e inizia la sua nuova battaglia: salvare suo figlio da un destino criminale che potrebbe non solo segnarlo per sempre, ma costargli la vita stessa. Non è questa, però, la novità più sconvolgente che Rosy Abate scopre su Leo. Infatti, non può immaginare cosa gli sia successo nel periodo in cui non c’è stata per il figlio. Dopo il salvataggio di Nina Costello, una ragazza, Leonardo viene preso in simpatia da parte del padre della fanciulla. Il problema è che Antonio Costello non è un papà qualunque: è uomo d’affari molto potente, il cui giro è legato al mondo della camorra.

Rete4 alle 21.25 riproporrà “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Le Fidéle”; su Italia 1 alle 21.30 “Sapore di te”; su Rai4 alle 21.20 “Riflessi di paura”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Bed time”; su La5 alle 21.05 “Lola versus”; su Iris alle 20.25 “Senza santi in paradiso”; s

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Il Giappone visto dal cielo”. Il grande nord: Hokkaido. Parchi, paesaggi apparentemente immutati da secoli e località termali saranno le tappe di un viaggio dal Lago Mashu a Sapporo, dove ad attendere i telespettatori sarà un incontro emozionante con il popolo Ainu.

Da segnalare, infine, su La7 alle 20.35 “Chernobyl – La serie”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.10 “Emigratis”; su Real Time alle 21.30 “90 giorni per innamorarsi: quarantena”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.