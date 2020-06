Intesa-Ubi, Salini: “Esempio di rafforzamento necessario per il futuro”

L’Ops di Intesa San Paolo su Ubi Banca trova largo consenso nel mondo dell’impresa nazionale.

“Uno dei problemi che il nostro Paese affronta, che ci rende più deboli come sistema industriale e finanziario e che trova spesso inspiegabili resistenze al cambiamento, è la dimensione di impresa. ‘Piccolo è bello’ è stato il mantra di una generazione. Questo ci ha reso fragili, privi della capacità di fare i necessari investimenti, della necessaria ottica di medio lungo periodo, di creare lavoro, di competere in modo efficiente, di dare occasioni ai giovani”. Così in una nota Pietro Salini, amministratore delegato del gruppo Webuild sulla proposta fatta da Intesa Sanpaolo a Ubi.

Secondo Salini, “un esempio della visione prospettica e del rafforzamento e cambiamento necessario per affrontare il futuro, anche quando i numeri e la solidità della banca non lo rendono necessario, oggi sono Intesa Sanpaolo e Carlo Messina, che con la proposta fatta a Ubi intendono creare un pilastro finanziario europeo nel nostro Paese, al servizio di quella ripresa industriale e dei servizi che tutti auspichiamo ed anche a quella modernizzazione ed internazionalizzazione che è indispensabile all’Italia per competere”.

E proprio per andare nella stessa direzione, ha concluso l’ad, che “abbiamo dato vita a Webuild, superando la dimensione e i limiti familiari di un capitale adatto al passato ma non alle sfide future e ai mercati globali”.

“Il progetto di Intesa Sanpaolo va nella giusta direzione di preparare al meglio la ripresa economica, è una scintilla importante per il nostro Paese nel promuovere una stretta cooperazione tra settore finanziario, mondo produttivo e governo che richiederà investimenti sempre maggiori sui territori in termini di credito, occupazione e tecnologia”. Lo afferma Emma Marcegaglia, commentando l’ops di Intesa Sanpaolo su Ubi.

“Da imprenditrice – sottolinea – ritengo di straordinario valore la creazione di un campione europeo dal forte radicamento territoriale. Penso che le nostre filiere industriali possano

trarre solo grande giovamento dall’avere dei campioni nazionali di rilevanza europea che abbiano la forza e la capacità di seguire le imprese a 360 gradi sia nel quotidiano e soprattutto in momenti difficili come questi dove la forza, il coraggio e la capacità di integrazione di storie come Intesa-Ubi risulteranno determinanti per la ripresa del nostro Paese”.

“Il tessuto produttivo delle nostre imprese in un periodo storico di emergenza sanitaria, sociale ed economica senza precedenti ha bisogno di prospettive basate su solidi fondamentali industriali e di un sistema finanziario sano, forte e competitivo. Un sistema finanziario fatto da banche che rendano protagonisti gli imprenditori sui territori che ogni giorno aprono la saracinesca affrontando mille difficoltà e che abbiano la solidità, le competenze e la redditività per metterli nella condizione di crescere sui mercati internazionali. Su questo fronte Intesa SanPaolo è indubbiamente il nostro campione nazionale”. Lo afferma Flavio Cattaneo, vicepresidente e azionista di Ntv, commentando l’ops di Intesa su Ubi.

“Il progetto di Carlo Messina e di Intesa valorizza Ubi in una operazione al servizio del Paese – aggiunge Cattaneo -. Ci aspettano grandi sfide a cui dobbiamo rispondere creando campioni europei come questi e soprattutto sapendo di poter contare su banche che sappiano fare credito con coraggio e guardando i fondamentali industriali. I suoi risultati in termini di creazione di valore per gli azionisti sono la migliore garanzia per una integrazione di successo”.