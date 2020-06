Il Comune di Sorisole perde un assessore: polemica

“Non trovo più soddisfazione nell’affrontare il ruolo di assessore, visto la palese volontà della giunta di non facilitare la mia presenza, come evidenziato più volte al sindaco e al segretario”. Con queste parole Massimo Baggi, assessore all’edilizia del Comune di Sorisole, annuncia le sue dimissioni.

“Da quasi due anni ormai non mi è permesso proporre neppure le delibere che mi spettano dalle stesse deleghe che il sindaco mi ha conferito. Speravo che con la seduta di giunta telematica la situazione potesse migliorare, invece è stato anche peggio perché vengo chiamato in videoconferenza senza preavviso, e come è facilmente intuibile, non mi è sempre possibile rispondere, sia per lavoro che per impedimenti personali. La decisione è sofferta, ma non può essere rimandata”.

Manterrà invece il suo ruolo di consigliere, “perché l’ impegno preso con gli elettori che mi hanno voluto presente in consiglio comunale deve essere portato a termine”, conclude Baggi.

La replica

Il sindaco Stefano Vivi (Lega) commenta così la scelta di Baggi: “L’assessore dimissionario ha totalizzato un 85% circa di assenze alle giunte nel 2019 e un 70% nel 2018. È evidente che, per serietà, le dimissioni avrebbe dovuto rassegnarle molto prima. Se non gli sono state revocate le deleghe è stato solo per rispetto verso gli alleati di Forza Italia, e grazie al fatto che un altro assessore ed un consigliere comunale si sono impegnati per oltre due anni per sopperire alla mancanza”.