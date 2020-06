Allenamento con il “maestro”: Antonio Tiberi scala il Monte Scalambra con Vincenzo Nibali

Antonio Tiberi riuscirà in futuro a superare il “maestro” Vincenzo Nibali?

Gli appassionati di ciclismo se lo domandano ormai da tempo, il medesimo discorso vale per i tecnici del Team Colpack-Ballan che da quest’anno seguono il ciclista laziale.

In vista del rientro alle gare dopo lo stop causato dal Coronavirus, il portacolori della formazione di Almè si è allenato in compagnia del campione siciliano, fra i protagonisti più attesi del prossimo Giro d’Italia. Vincitore del titolo mondiale a cronometro juniores, il giovane di Gavignano ha festeggiato il proprio diciannovesimo compleanno a fianco dell’alfiere della Trek-Segafredo con cui ha scalato le pendici del Monte Scalambra.

In attesa di mettersi in luce nella categoria Under 23, Tiberi ha già iniziato ad apprendere i primi insegnamenti offerti dallo “Squalo dello Stretto” che, a partire dal 2021, potrebbe diventare il suo compagno di squadra.