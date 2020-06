Verdellino, una serra di cannabis in casa: denunciato

Una lotta incessante per limitare il consumo di sostanze stupefacenti è quello che, da sempre, richiede un costante monitoraggio del fenomeno da parte dei Comandi Arma dei Carabinieri presenti su tutto il territorio bergamasco.

A seguito di diverse segnalazioni e poi la perquisizione è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dai carabinieri di Zingonia è G.S., pregiudicato 61enne di Verdellino che all’interno della propria abitazione aveva allestito una vera e propria serra con 17 piante di cannabis.

Alcune piante avevano raggiunto un’altezza di oltre un metro e mezzo.

Oltre alle piante rinvenute i carabinieri hanno sequestrato il materiale per la coltivazione, diversi semi in barattolo ed altro stupefacente già rimosso dalla pianta e pronto ad essere consumato. Tutto posto in sequestro ed assunto in carico in attesa di essere sottoposto alle analisi quali-quantitative presso il laboratorio analisi dell’Asl bergamasca e il cui esito diverrà indispensabile in fase processuale.