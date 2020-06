San Pellegrino, a dicembre il nuovo gestore del Grand Hotel?

San Pellegrino è sempre alla ricerca di un gestore per il suo Grand Hotel. “Abbiamo avuto, complessivamente, quattro manifestazioni di interesse di società legate al mondo delle strutture alberghiere e delle attività di benessere – spiega Vittorio Milesi, sindaco della cittadina termale -. Speriamo di avere qualche conferma e che si possano aggiungere altri soggetti. Siamo in un periodo complicato, anche per gli investimenti, ma siamo fiduciosi che nei prossimi mesi possa muoversi qualcosa: con l’avviso di gara, pensiamo di aver lasciato un tempo sufficiente per presentare una proposta articolata”.

Il termine ultimo è lunedì 30 novembre. Cinque mesi nei quali poter presentare proposte concrete per ottenere l’affidamento in concessione del Grand Hotel di San Pellegrino. Una concessione, variabile da un minimo di 6 ad un massimo di 50 anni, che prevede la progettazione e la realizzazione delle opere di completamento del restauro e, successivamente, la gestione e la manutenzione della struttura (oltre al pagamento di un canone d’affitto al comune).

Per quanto riguarda l’investimento, è previsto un contributo a fondo perduto del comune di 3 milioni di euro, finalizzato però ad opere di ristrutturazione e restauro di un valore di almeno 8 milioni (completando la ristrutturazione a lotti). Previsto anche un canone annuo ad offerta libera.

Nel recente passato, quattro società si sono interessate al recupero del Grand Hotel di San Pellegrino. Un gruppo alberghiero piemontese, QC Terme, una società proprietaria di diverse strutture sanitarie ed una legata sia a strutture alberghiere che dedicate al benessere. San Pellegrino prova a ripartire, sperando che la pandemia non abbia frenato troppo gli investimenti e la voglia di proseguire con il pieno recupero di una delle sue iconiche strutture.