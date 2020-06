Never I ever… Il nuovo teen-drama di Netflix

Quante volte abbiamo pensato tra di noi: “non ho mai…” e completato la frase con qualche assurda e incredibile avventura che saremmo stati certi di poter completare e che poi non lo abbiamo fatto. Quando si frequenta il liceo e sei una giovane ragazza indiana che ha affrontato un anno parecchio difficile, quella domanda diventa un’affermazione, una legge da seguire quotidianamente per cercare in tutti i modi di smettere di essere un’invisibile nerd e diventare una ragazza popolare, seguendo un pattern di decisioni alquanto criticabile.

Ed è proprio questo ciò che fa la protagonista di Never Have I Ever: serie tv Netflix composta da una stagione per un totale di dieci episodi ideata da Mindy Kaling (volto e anche mente di The Office USA) e Lang Fisher.

La serie vede come protagonista Devi (Maitreyi Ramakrishnan): un’intelligente e ribelle ragazza di origine indiana che per cercare di porre rimedio alla sua reputazione, tragicamente segnata dalla morte del padre durante il concerto scolastico e la sua conseguente incapacità di muovere le gambe per mesi, ha in mente un piano. Lei e le sue due migliori amiche – Eleanor e Fabiola – hanno un obiettivo: trovare un ragazzo affinché smettano di essere considerate delle perdenti. Il piano però, non è così facile come sembra, soprattutto se il ragazzo nel mirino è Paxton Hall-Yoshida, uno dei più popolari della scuola. Per non parlare della costante sfida scolastica a colpi di ottimi voti e frecciatine con il compagno Ben Gross, il quale sembra far di tutto per rendere la vita di Devi impossibile.

Anche a casa la situazione non è sicuramente calma e ordinaria: Devi vive con una madre alquanto severa e la cugina Kamala, che si è recentemente trasferita per completare i suoi studi in biologia e da poco costretta dai genitori in un matrimonio combinato, ma che lei assolutamente non desidera.

Never Have I Ever è una serie scoppiettante, con una protagonista molto particolare: Devi è tutto fuorché ordinaria.

Lei è estremamente intelligente, competitiva, pronta a ogni cosa per raggiungere i suoi scopi e anche tendenzialmente predisposta a feroci attacchi di rabbia, reazione che le causerà non pochi problemi. La serie segue le vicende di una ragazza e il suo tentativo di superare i problemi quotidiani legati all’adolescenza, il lutto del padre, il conciliare il rispetto delle tradizioni indiane con lo stile di vita americano. Devi ce la metterà tutta per farcela, anche se a volte combinerà dei gran casini, ma è proprio questo ciò che mette in moto la storia. Si nota è sicuramente la presenza di un costante narratore: il tennista John McEnroe, che interpreta sé stesso, darà voce ai pensieri di Devi.

In attesa della conferma di una seconda stagione di “Non ho mai…,” non vi tocca far altro che vedere la prima e divertirvi un mondo insieme a Devi.