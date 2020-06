Legge contro l’omotransfobia e diritti civili: parlamentari a confronto

Arcigay Bergamo Cives e il comitato Bergamo Pride ‘educate alle differenze per combattere l’odio’ esprimono la loro soddisfazione per l’evento di Onda Pride 2020 avvenuto venerdì sera in diretta.

Un dibattito strutturato su tre tematiche: legge contro l’omofobia, transfobia, bifobia e lesbofobia; bullismo e cyberbullismo e utilizzo del MES per potenziare i reparti di mts e potenziamento lotta all’HIV e allo stigma delle persone sieropositive

Ospiti della serata le senatrici Alessandra Gallone (Forza Italia) e Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia) e gli onorevoli Maurizio Martina (Partito Democratico) e Guia Termini (Movimento 5 Stelle). Moderatore Marco Arlati, segreteria Nazionale Arcigay – Presidente Arcigay Bergamo Cives

Domande dirette:

Voterete la legge contro l’omo/bi/trans/lesbofobia?

Gallone SI

Martina SI

Santachè NO

Termini SI

Siete favorevoli al MES?

Gallone SI

Martina SI

Santachè NO

Termini NO

“Tutte e tutti favorevoli al potenziamento e all’attenzione nei confronti della tematica e formazione HIV e contrasto allo stigma delle persone sieropositive – conclude Arcigay Bergamo Cives -. Siamo tutti e tutte sierocoinvolti”.