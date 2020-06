Il Presidente Mattarella ricorda le vittime del Covid, come cambia la viabilità

Si avvicina l’importante appuntamento con la commemorazione per le vittime bergamasche del coronavirus, la Messa di Requiem di Gaetano Donizetti che sarà eseguita a partire dalle ore 20.35 di domenica 28 giugno sul piazzale del Cimitero di Bergamo.

In accordo con le disposizioni anti-covid19 e le norme di sicurezza vigenti, l’accesso all’area delimitata sarà consentito solamente alle persone invitate, senza alcuna deroga: i cittadini di Bergamo e della bergamasca saranno pertanto rappresentati dai tutti i Sindaci dei 243 Comuni della provincia e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per consentire a tutti di assistere all’evento, la commemorazione sarà trasmessa in diretta TV su RAI1 a partire dalle ore 20.35.

Per consentire l’iniziativa sono previsti diversi provvedimenti viabilistici dalle 14 alle 24 di domenica: divieto di sosta (eccetto autorizzati) in Viale Pirovano, in Piazzale Cimitero, in via Boito, in via Cimarosa, in via Gastoldi, in via Vivaldi, in via Rubini, in via Serassi, tratto compreso fra le vie Borgo Palazzo e Vivaldi, in via Grataroli, in via Statuto, tratto compreso fra le vie Costituzione e Riva di Villasanta, in via Riva di Villasanta, tratto compreso fra le vie Grataroli e Damiano Chiesa.

Divieto di transito (eccetto autorizzati) invece previsti in viale Pirovano, in piazzale del Cimitero, in via Boito, in via Cimarosa, in via Gastoldi, in via Vivaldi, in via Rubini, in via Serassi, in via SS. Maurizio e Fermo, tratto compreso fra le vie Ghislandi e Serassi.

In caso di pioggia la commemorazione avrà luogo nella Basilica di Santa Maria Maggiore, con modifiche viabilistiche che saranno comunicate nelle prossime ore.

Ai residenti all’interno dell’area interdetta alla circolazione sarà consentito di raggiungere le proprie abitazioni, previo ausilio del personale della polizia locale presente in luogo e compatibilmente con le fasi della cerimonia.