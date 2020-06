Coronavirus, altri 9mila tamponi in Lombardia: a Bergamo 22 nuovi positivi

Sono 22 i nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Bergamo, stando al dato diffuso sabato 27 giugno da Regione Lombardia. Nella giornata di venerdì erano 44.



“Come già comunicato nei giorni scorsi – spiega il Pirellone – Lombardia Notizie diffonde i dati relativi al Coronavirus secondo lo schema previsto dal ministero della Salute. Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile, come comunicato dallo stesso ministero, dalle ore 18, sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus”.

“I dati – commenta l’assessore al Welfare Giulio Gallera – evidenziano un calo di 86 pazienti Covid ricoverati nei

reparti dei nostri ospedali (415 nel complesso) e di 4 persone in terapia intensiva (43 in totale). Dei 77 casi odierni, 32 sono debolmente positivi e 21 derivano da tamponi determinati da test sierologico. Le campagne di screening e le azioni di sorveglianza sul territorio messe in atto da Regione Lombardia, che permettono di monitorare tempestivamente lo sviluppo di eventuali situazioni critiche, stanno garantendo risultati importanti. Non abbasseremo la guardia”.

I dati della giornata

– i tamponi effettuati: 9.568

totale complessivo: 1.014.321

– i nuovi casi positivi: 77 (di cui 21 a seguito di test

sierologici e 32 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi: 723

totale complessivo: 66.046 (63.699 guariti e 2.347 dimessi)

– in terapia intensiva: 43 (-4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 415 (-86)

– i decessi: 2

totale complessivo: 16.626

I nuovi casi per provincia

Milano 4 di cui 1 a Milano città

Bergamo 22

Brescia 14

Como 5

Cremona 5

Lecco 1

Lodi 0

Mantova 6

Monza e Brianza 5

Pavia 4

Sondrio 0

Varese 10